Половината мощности за ток в Украйна вече ги няма: Зеленски

"Руските ракетни и безпилотни удари вече са унищожили 9 гигавата мощности. Пиковото потребление на електроенергия през миналата зима беше 18 гигавата. Така че половината от това количество днес не съществува."

По думите на Зеленски 80% от топлинното и една трета от водноелектрическото производство са били унищожени от руските удари, които бяха насочени към много от украинските електроцентрали през последните месеци.

Националният държавен електроразпределителен оператор "Укренерго" вече обяви по-рано днес, че режимът на ток ще бъде удължен и ограниченията ще бъдат разширени за цяла Украйна. "Потреблението продължава да нараства", докато електроцентралите "не са в състояние да произвеждат толкова електричество, колкото преди атаките поради значителните щети, които са претърпели", отбелязват от компанията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков от своя страна каза пред журналисти във вторник, че украинските електроцентрали са законни "военни" цели за Русия.

