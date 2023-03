Полски министър е видян да носи пистолет в колана си

Зиобро полагаше венец на паметник на жертвите на минни бедствия в централна Полша в понеделник, когато пистолетът Glock се появи в полезрението.

Полша, подобно на повечето страни от Европейския съюз, има строги правила за придобиване на оръжия и много малко хора имат право да ги притежават или да ги носят на обществени места, пише още медията.

Критиците в социалните медии коментират, че министърът не трябва да е уверен в защитата, която получава като държавна фигура, но поддръжниците отбелязват, че Зиобро, който е и главен прокурор, е получавал смъртни заплахи. ОЩЕ: Моравецки призова всички поляци да се научат да стрелят

