Полското разузнаване: Путин е станал заложник

Русия е способна да продължи войната в Украйна „още няколко години“ и би могла да се стреми към ескалация, заяви ръководителят на полското разузнаване полковник Павел Шота в интервю за полския всекидневник „Жечпосполита“, предаде френското издание Le Monde. Според него „реалната и пряка“ военна заплаха за Полша идва предимно от Русия, която разглежда Варшава и страните от източния фланг на НАТО като пречки за своите имперски цели.

На какво е заложник Путин?

Според полковника, руският диктатор Владимир Путин е станал „заложник на собствения си провал“ в Украйна, след погрешна преценка на руската армия и разузнавателните служби, които са очаквали бърза победа.

За руския лидер е от съществено значение да може да представи тази война като исторически успех.

Възможните сценарии: Провокации в балтийските страни

Полковник Шота добавя, че полските служби обмислят сценарии за руски провокации срещу балтийските страни, включително с „малки зелени човечета“ - израз, използван за обозначаване на руски войници без отличителни знаци, появили се в Крим и Донбас през 2014 г.

Той също така изрази загриженост относно нарастващия контрол на Москва над Беларус, споменавайки съоръжения, които биха могли да помещават ядрени оръжейни системи, както и ядрени учения.

"Полша няма да остане пасивна пред лицето на агресивните действия на Русия и Беларус", заяви той. ОЩЕ: Руски удар по лекарствата на Украйна: Вижте какво се случи с украинска фармацевтична компания (СНИМКА)