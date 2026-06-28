Руски удар по лекарствата на Украйна: Вижте какво се случи с украинска фармацевтична компания (СНИМКА)

По време на нощната атака на Русия срещу Киев на 28 юни 2026 г. е повредена фармацевтичната компания „Дарница“, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Катерина Загорий, член на стратегическия съвет на Дарница. „От съображения за безопасност и докато работата на компетентните служби не приключи, не коментираме подробности относно естеството на щетите или последствията“, написа Загорий във Facebook.

Според нея няма загинали или ранени сред работниците и заводът ще продължи работата си.

Руските удари по Киев

В нощта на 28 юни 2026 г. руските сили изстреляха няколко балистични ракети към Киев.

В столицата на Украйна се чуха експлозии. По-специално, поради руската атака - пожари избухнаха на няколко адреса в Дарницки район на Киев.

Вследствие на атаките един човек беше ранен.

Друг пожар е избухнал близо до жилищна сграда, а на друг адрес е горяла бензиностанция. Нежилищна сграда също е била обхваната от пламъци.

Общо Русия атакува Украйна с противокорабни и балистични ракети, както и 142 ударни дрона, в нощта на 28 юни. Силите за противовъздушна отбрана успяха да свалят повечето вражески цели, пише още украинската медия. ОЩЕ: "Вова трябва да бъде поставен на четири крака на Червения площад": Русия е на ръба на открити безредици, Украйна с ударен рекорд (ОБЗОР - ВИДЕО)