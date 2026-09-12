Помилван от Тръмп милионер налива милиони в партията на Найджъл Фараж

Британският предприемач и инвеститор в криптовалути Бен Дело заяви, че ще дари рекордните 36 млн. британски лири - по 1 млн. лири на месец до следващите общи избори, на популистка партия "Реформирай Обединеното кралство", за да ѝ помогне да се подготви да влезе във властта. Британският съосновател на платформата за търговия с криптовалути "BitMEX" беше осъден за нарушение на Закона за банковата тайна в САЩ и помилван от президента Доналд Тръмп.

Той заяви, че иска да гарантира "честна борба" с двете основни партии във Великобритания - управляващата Лейбъристка партия и основната опозиционна Консервативна партия.

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След като повече от година се радваше на убедително предимство в социологическите проучвания, партията "Реформирай Обединеното кралство", водена от дългогодишния активист за Brexit Найджъл Фараж, отбеляза спад в подкрепата си вследствие на поредица от обвинения във връзка с финансови дарения преди изборите за Камарата на общините (долната камара на британският парламент), които ще се произведат в средата на 2029 г.

Дело заяви пред в. "Телеграф", че "изводът му от последните проблеми на "Реформирай Обединеното кралство" е, че те трябва да отделят по-малко време на набирането на средства и повече време на подготовката за управление".

Той не спомена в прав текст тайното разследване от началото на този месец, което доведе до редица обвинения, че двама високопоставени съветници на Фарадж са нарушили избирателния закон, като са уредили чуждестранен дарител да плати за политически проучвания. Фараж, който беше принуден да отстрани двамата замесени, приветства дарението, като заяви, че се чувства "почетен и смирен от факта, че Бен Дело е проявил такова доверие" в неговата партия.

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"Бен знае, че ние сме единствената партия, която може да промени положението в страната и да обърне тенденцията на упадък във Великобритания", подчерта Фараж.

Дело отдавна подкрепя "Реформирай Обединеното кралство", като в миналото е направил дарение от 8 милиона британски лидери. Сумата от 36 млн. лири значително надвишава предишния рекорд от 10 млн. лири, които британският бизнесмен Джон Сейнсбъри, който почина през 2022 г., е оставил на Консервативна партия, според онлайн базата данни на избирателната комисия.