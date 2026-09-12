12 септември: Охрид е освободен

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12 септември 1913 година: Охрид е освободен

На този ден през 1913 г. по време на Охридско-Дебърското въстание, вдигнато от ВМРО, Охрид е освободен. След като четите на Христо Чернопеев и Павел Христов разгромяват сръбските части, градът е освободен. Въстаниците успяват да прогонят сръбските войски и администрацията. Тя успяват да пленят четвърти сръбски полк заедно с всички офицери. В Охрид са пленени и няколко сръбски оръдия с влизането на четите на Петър Чаулев и Павел Христов в града на 12 септември призори.

Жителите на Охрид посрещат въстаниците с възторг. В целия град са окачени български знамена. Организирано е събрание, на което е учредена временна българска управа, част от която са революционери, юристи, търговци и други видни граждани - Лев Огненов, Иван Групчев, Павел Христов, Лев Кацков, Петър Филев. Всички жители на града присъстват на отслужения тържествен молебен. В Струга и в околните села също е установена българска власт. Сръбските войски са прогонени към Битоля.

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Охридско-Дебърското въстание е организирано от българското и албанското население, което се бори за премахване на сръбския режим във Вардарска Македония след Междусъюзническата война от 1913 г.

Дебър е освободен първо от четите начело с П. Чаулев, в които участват българи и албанци. Бунтът става причина за тревога в Белград и заради опасенията, че може да достигне по-голям мащаб, значителни войскови сили и сръбски четници са изпратени за потушаването му.

Прогонването на сръбските войски от Дебърско, Стружко и Охридско стават причина правителството на Сърбия да обяви започването на „нова война“.

Гърция се включва на страната на Сърбия. Въстаниците са принудени да отстъпят заетите градове и села заради превъзходството на противника.

Българското и албанското население, което живее в тези територии, става обект на терор от страна на сръбските власти. Сърбите разрушават Дебър и окупират наново Охрид.

При потушаването на бунта в Охрид са убити няколко свещеника, петима учители и 150 души мирно българско население. Около 500 турци и албанци са избити. Стотици къщи са опожарени. Телата на голяма част от убитите са изхвърлени в дълбокия сух кладенец до Имарет джамия, след което той е затрупан с камъни. Стотици жители на града са хвърлени в затвора.