Партията на Найджъл Фараж получи едно от най-големите дарения в историята на Великобритания

Популистката партия на Найджъл Фараж "Реформирай Обединеното кралство" е получила дарение от 9 милиона британски лири от бизнесмена Кристофър Харборн през тази година, съобщи днес Избирателната комисия, цитирана от Ройтерс. Дарението на авиационния предприемач и инвеститор в технологичния сектор Харборн е едно от най-големите за политическа партия в британската история. По-голяма от него е единствено сумата от 10 млн. лири, дарена на Консервативната партия през 2022 г. от бизнесмена Джон Сейнсбъри.

Благодарение на предоставените от Харборн средства партията на Фараж излезе на челна позиция по отношение на политическите дарения в първото тримесечие на тази година с получени общо 10,5 млн. британски лири.

Найджъл Фараж, който водеше кампанията за "Брекзит" и е приятел на американския президент Доналд Тръмп, предприе мисия да развие политическата си формация преди следващите парламентарни избори през 2029 г., за да надгради успеха, който постигна на местните избори през май тази година.

Въпреки че "Реформирай Обединеното кралство" държи само 5 от 650 места в британския парламент, партията се надява да триумфира по време на местните избори следващата година и да събере гласоподаватели за децентрализираните парламенти на Шотландия и Уелс, пише БТА.

Във Великобритания не съществуват ограничения в сумите, които могат да бъдат дарявани от физически лица, вписани в британския избирателен регистър или от компании и организации, регистрирани във Великобритания. Размерът на даренията обикновено е много по-малък, отколкото на тези в САЩ, отбелязва Ройтерс.

Неправителствената организация "Трансперънси Интернешънъл" призова за поставянето на таван на политическите дарения с твърдението, че съществува риск партиите да станат зависими от средства, дарени от тесен кръг от богати дарители.

