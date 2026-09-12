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Куртизанката, която командваше 80 000 пирати и накара династия Цин да сключи мир с нея

12 септември 2026, 7:30 часа 886 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Envato/колаж
Куртизанката, която командваше 80 000 пирати и накара династия Цин да сключи мир с нея

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история.

  • Героят на нашия разказ: Джън Шъ
  • Място на действието: Китай
  • Време за четене: Колкото едно кафе

Мадам Джън Шъ остава в историята като един от най-успешните пирати на всички времена. В пика на своята власт тази бивша куртизанка командва флот от над 1800 кораба с екипаж от близо 80 000 души – мащаб, с който надминава легенди като Черната брада и Хенри Морган. 

Родена около 1775 г. с името Шъ Ян, тя започва живота си в бедност в Кантон (днешен Гуанджоу). За да се изхранва, работи в публичен дом, но благодарение на своята интелигентност и предприемачески нюх бързо привлича вниманието на един от най-могъщите пиратски капитани в Южнокитайско море – Джън И. През 1801 г. двамата се женят, но 26-годишната Джън Шъ поставя твърдо условие преди сватбата: да бъде равноправен партньор във властта.

Снимка: принтскрийн/YouTube/Famous Faces, Hidden Lives

Заедно те обединяват разпокъсаните по онова време пиратски банди в мощна конфедерация. По това време флотът им наброява около 400 джонки и десетки хиляди бойци. На двойката се раждат двама сина, но през 1807 г. съпругът ѝ пада зад борда по време на буря и загива едва на 42 години. 

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Джън Шъ не се колебае нито за миг – тя поема пълния контрол над флота и издига за своя дясна ръка осиновения им син Джан Бао, който по-късно става и неин съпруг. За да овладее огромната армия от мъже, тя налага желязна дисциплина. Според нейния Кодекс на честта всяка плячка първо се описва и предава в общ фонд; задържането на нерегистрирана плячка се наказва със смърт. Неподчинението и дезертьорството се наказват с рязане на уши или екзекуция. Насилването на пленнички е строго забранено под страх от смъртно наказание, а ако пират поиска да се ожени за пленница, е длъжен да ѝ бъде верен – в противен случай също го грози смърт.

В апогея на силата си Джън Шъ на практика изгражда държава в държавата. Тя контролира данъците, риболова и търговските пътища по целия южен бряг на Китай. Опитите на династията Цин да я спрат завършват с катастрофа – имперският флот претърпява поредица от унизителни поражения и губи десетки кораби. Скоро Джън Шъ влиза в конфликт и с европейските колониални сили, но опитите на португалците и Британската източноиндийска компания да разбият флота ѝ също се провалят. 

Снимка: принтскрийн/YouTube/Famous Faces, Hidden Lives

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Осъзнавайки, че не може да я победи с оръжие, през 1810 г. китайският император ѝ предлага пълна амнистия. Джън Шъ лично отива невъоръжена в Кантон за преговори и постига исторически триумф: по-голямата част от екипажа ѝ е помилван, като пиратите запазват натрупаното си богатство. На съпруга ѝ Джан Бао е даден висок офицерски пост в китайския имперски флот, както и правото да запази лична флотилия от около 30 кораба. 

След оттеглянето си от морето Джън Шъ се завръща в Кантон, където отваря изключително печеливша комарджийница и публичен дом. Тя живее в разкош и спокойствие чак до смъртта си през 1844 г. на 69-годишна възраст – един от малкото пиратски командири в историята, които така и не плащат за греховете си и умират от естествена смърт в собственото си легло.

Всяка събота сутрин крие поне една история, която чака да бъде разказана. Очаквайте следващата завладяваща съдба в "Истории със сутрешното ви кафе" на Actualno.com точно след една седмица. Пожелаваме ви спокоен уикенд, а ако този разказ ви е докоснал, споделете го с чаша кафе и приятел.

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събота сутрешно кафе авторски събота сутрин Истории със сутрешното ви кафе Джън Шъ
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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