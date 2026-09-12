Кога и къде да гледаме Никола Цолов в спринта за Гран при на Мадрид?

След ценните 10 точки, които Никола Цолов спечели от спринта и основното състезание за Гран при на Италия, българският пилот се задържа на първото място в генералното класиране на Формула 2. Промяната стана точно под него, където вторият и третият размениха местата си. Този уикенд предстоят спринтът и основното състезание за Гран при на Мадрид, където Българския лъв може да натрупа още повече преднина на върха. Днес ще се проведе именно спринтът.

Никола Цолов е първи със 177 точки

С десетте точки, които си спечели на легендарната писта "Монца", Никола Цолов натрупа общо 177 пункта и остана на върха във Формула 2. Промяна в класирането имаше точно под него, където Рафаел Камара изпревари Габриеле Мини. Така бразилецът застава на втората позиция със 166 точки, а италианецът е трети със 147 пункта. Днес, на 12 септември, ще се проведе спринтът за Гран при на Мадрид, в който пилотите ще могат да спечелят първите си точки през този уикенд.

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В колко часа е спринтът за Гран при на Мадрид?

Спринтът за Гран При на Мадрид ще се проведе днес. Той е с начален час 15:15 ч. българско време.

Коя телевизия ще предава спринта?

Спринтът за Гран При на Мадрид ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, по който ще бъде предавано състезанието е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате тренировката на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

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