От Левски до рекорден трансфер в Германия - покори Бундеслигата, но остана извън САЩ'94

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Има футболисти, които остават завинаги свързани с най-големите моменти в историята на българския футбол, и други, които са били достатъчно близо до тях, но по една или друга причина са ги пропуснали. Георги Донков е от вторите. Нападателят е част от силното поколение на 90-те, печели титли и купи с Левски, играе за Ботев и ЦСКА, стига до националния отбор, но не заминава за Световното първенство в САЩ през 1994 г. Малко по-късно обаче прави нещо впечатляващо - превръща се в най-скъпата покупка в историята на германския Бохум. И 30 години по-късно това все още е факт.

От Левски до големия шанс в Германия

Донков е роден на 2 юни 1970 г. и израства в школата на Левски. Още като млад пробива в първия отбор, а със "сините" печели шампионската титла през 1988 и 1993 г., както и две купи на България. В началото на 90-те преминава в Ботев Пловдив, където продължава да бележи редовно, а през сезон 1995/96 облича екипа на ЦСКА. В България вече е изградено име - нападател с остър удар, физическа сила и характер, който трудно остава незабелязан. За Левски записва 140 мача и 25 гола във всички турнири, а общо в кариерата си в българския футбол има 125 попадения в 255 срещи за водещите ни клубове.

Пътят му към чужбина обаче е можел да започне много по-рано. Донков получава тежко наказание след мача на Ботев срещу Олимпиакос в турнира за Купата на УЕФА през 1993 г., след като губи самообладание и наплюва страничен съдия. Санкцията го лишава от участие в международни срещи и сериозно забавя възможността му да направи трансфер в чужбина. Години по-късно самият Донков признава, че това е една от най-големите му грешки и че наказанието е имало сериозни последици за кариерата му.

Един от онези, които останаха извън САЩ'94

Именно заради това неговата история има особено болезнена връзка със златното поколение. Донков е в полезрението на националния отбор и дебютира през 1993 г. срещу Швеция, но не попада в окончателния състав за Световното първенство в САЩ. Самият той по-късно признава, че съжалява за това решение и смята, че е имал качествата да бъде част от отбора на Димитър Пенев. Той и още няколко футболисти отпадат непосредствено преди заминаването за САЩ.

Иронията е, че докато съотборниците му пишат история в Америка, неговата кариера тепърва се насочва към най-силния си период.

Три милиона марки за българина

През лятото на 1996 г. Бохум плаща за Донков около 3 милиона германски марки и го превръща в най-скъпата покупка в историята си. Три десетилетия по-късно това все още е клубен рекорд. Сумата показва и как се е оценявал българският нападател в онзи момент - Бохум не го взема като поредното попълнение, а като футболист, способен да играе важна роля в Бундеслигата.

И Донков не разочарова. В първия си сезон в Германия записва 30 мача и 10 гола в Бундеслигата, а Бохум завършва на пето място - най-доброто класиране в историята на клуба по това време. Българинът се превръща в основна част от отбора, който не просто се задържа в елита, а стига до исторически резултат и до участие в турнира за Купата на УЕФА.

Самият Донков по-късно определя престоя си в Бохум като един от най-силните моменти в кариерата си. И има защо: клубът постига най-доброто си класиране, а той получава възможност да играе на европейската сцена.

Два гола срещу Брюж, които той помни и днес

През сезон 1997/98 идва един от моментите, които самият Донков определя като най-важни в кариерата си. Бохум среща белгийския Брюж във втория кръг на Купата на УЕФА, а българинът отбелязва два гола в домакинския мач. Те се оказват решаващи за продължаването на германския тим напред.

Това е и едно от онези изпълнения, които остават в паметта на футболиста много повече от статистиката. Донков години по-късно посочва именно двата гола срещу Брюж, когато го питат за най-важното му попадение или най-важния му мач.

След два сезона и 53 мача с 13 гола за Бохум идва следващата крачка. През 1998 г. той преминава в Кьолн, където остава до 2001 г. и записва още 81 мача. Там преживява и друг важен момент - промоцията на Кьолн в Бундеслигата, която самият той определя като незабравима.

Футболистът, който отказа да остане в миналото

След Кьолн Донков продължава да играе в Германия, Швейцария и Кипър, а по-късно се връща отново в германския футбол. Облича екипите на Падерборн и Валдхоф Манхайм, където продължава да бележи и след 30-годишна възраст. С Падерборн дори успява да спечели промоция от Регионалната лига във Втора Бундеслига. За Валдхоф през сезон 2005/06 вкарва 19 гола и показва, че голмайсторският му инстинкт не е изчезнал.

Кариерата му приключва чак през 2008 г., когато вече е на 38 години. Но връзката му с Германия не свършва с последния мач. Донков постепенно преминава към треньорската професия, работи във Вакер Бургхаузен, Ройтлинген и школата на Зандхаузен, а на два пъти се връща и в българския национален отбор като част от треньорския щаб. Бил е и помощник-треньор в Левски.

Днес, когато се говори за най-успешните български футболисти в Германия, името на Георги Донков рядко е сред първите, които изникват. А статистиката разказва друга история. Той е играл в Бундеслигата, помогнал е на Бохум да постигне най-доброто класиране в историята си, вкарвал е решаващи голове в Европа, бил е част от промоция на Кьолн, а три десетилетия след трансфера му от ЦСКА в Бохум все още държи клубния рекорд за най-скъп входящ трансфер.

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Окачените бутонки": Тайното оръжие на сър Алекс, което замести Алан Шиърър и спечели требъла за Манчестър Юнайтед