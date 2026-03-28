Поне още 3 години война: Зеленски нареди нов план за работата на парламента

28 март 2026, 17:29 часа 275 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Поне още 3 години война: Зеленски нареди нов план за работата на парламента

Украинският президент Володимир Зеленски е наредил да се разработи план за работата на Върховната рада (парламента на Украйна) в условията на война, която се очаква да продължи още минимум три години. 

Този план трябва да гарантира, че държавата ще може да продължи да функционира в условията на затегнали се военни действия - да се адаптират законодателството, икономиката и системата на управление към условията на продължителната война, за да може да бъдат вземани необходимите решения като се започне от мобилизацията и се стигне до бюджеа и социалната политика. Това съобщи "Украинска правда", позовавайки се на свои източници. 

Медията посочва, че експертите все по-често говорят за този сценарий - че войната няма изгледи да свърши през 2026 г. и ще продължи поне още няколко години или ще премине във фаза на замразен конфликт.  

Разработването на този план е било възложено, според изданието, на Андрий Мотовиловец, първи заместник-председател на партията на Зеленски "Слуга на народа".

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Върховна Рада Володимир Зеленски война Украйна
