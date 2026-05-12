Зеленски взема кокаин, но не съм го виждала: Бившата му пиарка изнесе урок по пропаганда при Тъкър Карлсън (ВИДЕО)

"Той ползва ли наркотици?". "Това е обществена тайна – никога не съм го виждала да взема наркотици. Но като писах книгата си, срещнах много хора, които потвърдиха, че са го виждали да се дрогира в различни клубове и само един го е видял да го прави през 2021 година". Това представляват въпрос на американския пропагандист Тъкър Карлсън и отговор на Юлия Мендел, бивш пиар на украинския президент Володимир Зеленски. Тя не работи за Зеленски още от 2021 година.

Мендел даде пространно интервю на Карлсън, който беше изгонен дори от любимата на Доналд Тръмп телевизия Fox News. В продължение на почти 100 минути тя говори какво ли не за Зеленски – и темата дали е наркоман беше една от засегнатите.

Още: Това е само началото и ще е изненада за руснаците: Зеленски за военните проекти с Германия

Уникалното в разказа на Мендел по тази тема обаче беше, че тя говори винаги как все някой друг ѝ казал, че Зеленски взема наркотици, но никога кой точно (хора, лекари, познавали го от 25 години)– тя си призна, че не го е виждала да употребявала кокаин или какъвто и да е наркотик. И "аргумент" защо вземал според нея – веднъж му дала някаква реч, той не я знаел, отишъл за 15 минути до тоалетната и се върнал променен, пълен с енергия. Мендел дори твърди, че била видяла в президентството "наркопласьора" на "Квартал 95" (продуцентската къща на Зеленски), той бил служител на къщата, но не знаела, че бил доставчика на дрога, после друг човек и казал. Защо решила, че е наркопласьор въпросният човек – бил изглеждал "отнесено" като говорила с него.

Доста интересно Мендел призна и друго след като Карлсън повдигна въпроса дали Зеленски бил корумпиран – Зеленски винаги бил богат, обаче на нея ѝ било казвано, че никога не би направил нищо безплатно –

Пълен рецитал на опорните точки на Путин

Същевременно Мендел настоя, че Зеленски бил готов да предаде Донбас през 2022 година, в рамките на прословутия уж аха-аха подписан мирен договор в Истанбул, но накрая не го направил, а всички в Украйна искали войната да спре и никой вече не следвал дневния ред на Зеленски. Лидерът на украинската делегация в Истанбул Давид Арахамия отрече многократно, че двете страни са били близо до каквото и да е споразумение. Всъщност Русия е опитала да наложи на Украйна условия за капитулация –

От президентската канцелария на Украйна заявиха, че Мендел вече не е работила в правителството по време на преговорите в Истанбул и че тя "отдавна е откъсната от реалността".

Юлия Мендел се обърна и към Владимир Путин и в рамките на 5 минути стана ясно, че тя е родом от Херсон (кметът на града Владимир Салдо в периода 2002 - 2012 година сега е назначен "губернатор" от руснаците на окупираната от тях част на Херсонска област), че "това, което става в Украйна, няма нищо общо с Бог и човечността". "Казвате, че искате мир - това е единственото правилно нещо, което можете да направите. Славяни убиват славяни (...) В Херсон се правят сафарите с дронове (от руснаците)", заяви тя, разказвайки случки с майка си, със сестра си, която е била убита от руски дрон. "С един указ можете да го направите (да донесе мир)", добави Мендел, докато казваше как руската армия сигурно разказва на Путин други истории - Още:

Украинската Моника Люински

Мендел твърди, че в края на 2019 и началото на 2020 година Зеленски се бил уплашил, че рейтингът му пада и че пиарите са виновни, защото не "раздували" позитивни новини за работата му. Една от пиарките обяснила, че нямало толкова позитивни неща в Украйна – Зеленски обещавал, но не се случвало, като Мендел изрично казва, че не било заявено с тези думи, но това бил смисълът. А Зеленски отвърнал, че трябвало "1000 души да говорят за позитивни неща" и като се правело така, позитивното се случвало и хората вярвали. Мендел твърди, че колежката ѝ спорила, давайки пример как на семейства от Донецк били обещани 10 апартамента обезщетение, защото загубили своите (как са ги загубили – още тогава руснаците бяха превзели на практика Донецк, което Мендел удобно пропуска), а никой в Киев не изпълнявал обещанието за апартаментите, дадено по думите на Мендел от Зеленски. Накрая Зеленски се изнервил и казал, че имал нужда от "гьобелсова пропаганда". "Той е пиар продукт, не е човек, залагащ на същественото", заяви Юлия Мендел.

Интересен щрих що се отнася до Мендел – в Украйна припомниха моментално как в началото на януари, 2026 година, тя писала в профила си във Facebook, че бившият началник на президентската администрация Андрий Ермак се занимавал с черна магия. И един от най-жлъчните коментари - че Мендел е като Моника Люински, но методът ѝ на "работа" е "по украински":

Още: От "наркоман" до "г-н Зеленски": Путин усеща, че украинският котлон пари (ОБЗОР - ВИДЕО)