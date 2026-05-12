Иран завежда дело срещу САЩ в Хага

12 май 2026, 16:51 часа 772 прочитания 0 коментара
Иран е подал жалба срещу Съединените американски щати в Арбитражния съд в Хага във връзка с военните удари по ядрените му съоръжения, икономическите санкции и "заплахи с употреба на сила", съобщи на 12 май иранската информационна агенция Tasnim. В информацията, споделена от опозиционната телевизия Iran International, към момента не се предоставят повече подробности. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп направи пореден коментар във връзка с войната срещу Ислямската република.

Тръмп: Иран "100%" ще спре обогатяването на уран

Той заяви, че Иран ще спре обогатяването на уран и ще се откаже от всякакви опити за създаване на ядрено оръжие, въпреки че преговорите между Вашингтон и Техеран остават в застой. Самият републиканец нарече контрапредложението на иранците за дългосрочен мир "боклук", след като те пък не приеха неговата оферта: "Това е неприемливо за мен": Тръмп отхвърли новия мирен план на Иран.

„100% ще спрат“, заяви Тръмп по време на интервю в предаването „Sid and Friends in the Morning“ на WABC.

Той каза, че е бил в пряк контакт с ирански официални лица по време на преговорите. „Аз се занимавам с тях“, каза Тръмп. „И те казаха, че ще получим праха (урана - бел. ред.). Аз го наричам ядрен прах, защото е подходящо. И ще го получим".

Президентът заяви, че САЩ не трябва да бързат с постигането на споразумение. „Няма да бързаме с нищо, имаме блокада“, каза Тръмп относно блокирането на иранските пристанища, докато пък Техеран ефективно е спрял корабоплаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток.

