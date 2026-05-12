BioNTech: Катастрофата на германския герой в пандемията срещу ковид

Преди шест години една почти непозната германска фармацевтична компания създаде първата одобрена мРНК ваксина срещу коронавируса и промени хода на пандемията. BioNTech, която над десет години разработва ваксина за рак, влезе в сътрудничество с Pfizer, за да създаде ваксината за Ковид-19 Comirnaty за рекордно кратко време. Днес обаче базираната в Майнц компания е в лошо положение.

Този вторник BioNTech обяви, че затваря филиалите си в Германия и Сингапур. Решението се взима след като компанията отбеляза 532 млн. евро загуби за тримесечие. Очаква се също така създателите на компанията Угур Шахин и Йозлем Тюреджи да напуснат BioNTech, а общо 1860 работни места да бъдат съкратени.

Защо BioNTech има толкова сериозни проблеми?

Финансови анализатори казват, че проблемите на фармацевтичната компания са свързани с очакваните промени след края на пандемията. Високорисковата индустрия на биотехнологиите в комбинация с икономическите проблеми на Германия - високи разходи за заплати и енергия и бюрокрация - показва колко е рисково да се разчита на един много популярен продукт дългосрочно.

Търсенето за ваксината Comirnaty на BioNTech спря точно толкова бързо, колкото се и появи - приходите през първото тримесечие на 2026 са с 35% по-ниски от същия период през предходната година. Анализатори смятат, че компанията е заложила твърде много на разширяване на производствените си капацитети и сега губи от празни фабрики. Освен това BioNTech се ползва със стотици милиони евро държавна подкрепа за разработването на ваксина за рак и ускоряване на програмите си за ваксини.

Проблемите с придобиването на CureVac

Компанията също така предизвика полемика с придобиването на конкурента си CureVac за 1,06 млрд. евро през декември 2025. CureVac беше разработила свой собствен проект за ваксина срещу Ковид-19, която обаче показа ниска ефикасност и беше изоставена. Това обаче не я спря да заведе дело срещу BioNTech и Pfizer през 2022, твърдейки, че ваксината Comirnaty нарушава няколко от нейните патенти за мРНК. С придобиването на своя конкурент и неговите патенти BioNTech успя да прекрати всички съдебни спорове и да избегне потенциални щети в размер на милиарди евро.

Но когато BioNTech обяви преструктуриране и закривания тази седмица, бившият завод на CureVac в Тюбинген близо до Щутгарт беше сред тези, които се оказаха закрити. Кметът на Тюбинген Борис Палмер обвини компанията, че следва стратегия от типа "купи, а после унищожи", като добави, че закриването на завода е "тежък удар" за "многобройните висококвалифицирани служители, които години наред са поддържали CureVac".

Според профсъюза IG BCE това са "краткосрочни финансови сметки, които биха нанесли щети на устойчивостта на биотехнологичния център на Германия". Местната търговска камара предупреди в изявление, че "технологичната експертиза, представляваща съвкупност от интелигентни хора, патенти и резултати от научноизследователска и развойна дейност, ще бъде загубена" вследствие на закриването на завода.

Може ли BioNTech да оцелее без създателите си?

Шахин и Тюреджи, които през март обявиха, че напускат компанията до края на годината, за да стартират амбициозен нов биотехнологичен проект, не бяха просто основатели на BioNTech, а и движещата сила зад успеха ѝ.

Като ясен знак за тяхната ключова роля, акциите на BioNTech се сринаха с около 18% след обявяването, като Leerink Partners, инвестиционна банка със седалище в Бостън, специализирана в здравеопазването, постави въпроса дали фирмата може да запази своето иновативно предимство без тях.

BioNTech вече пренасочва вниманието си към лечението на рак в напреднал стадий. Това включва нови терапии, разработвани съвместно с Bristol Myers Squibb за рак на гърдата, белия дроб и други видове рак. В последния си тримесечен отчет компанията съобщи, че очаква до края на годината да проведе 15 решаващи клинични проучвания от фаза 3 за лечение на рак.

Главният изпълнителен директор Шахин, който скоро ще напусне компанията, заяви, че BioNTech ще "продължи да се фокусира върху ускоряването на ключовите си стратегически програми, тъй като оставаме непоколебими в нашата визия да превърнем научните си открития в шанс за оцеляване за пациентите, живеещи с рак".

Чрез прехвърлянето на производството на ваксината срещу Ковид-19 на Pfizer и затварянето на някои заводи BioNTech цели да пести около 500 млн. евро годишно до 2029. Компанията заявява, че ще запази малък дял в новия стартъп, който се създава от нейните основатели и ще работи върху технология за мРНК от ново поколение.

Източник: "Дойче веле"