Светът затяга контрола: Масови забрани на социални мрежи за деца

През последните няколко месеца много държави обявиха планове за ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца и тийнейджъри. Австралия стана първата, която въведе такива мерки в края на миналата година, създавайки прецедент, който сега се следи внимателно от други страни.

Регулациите на Австралия, както и предложенията на други държави, имат за цел да намалят натиска и рисковете, на които могат да бъдат изложени младите потребители в социалните мрежи, включително кибертормоз, пристрастяване, проблеми с психичното здраве и излагане на хищници.

Разбира се, има опасения, свързани с личната неприкосновеност поради инвазивна проверка на възрастта и прекомерна намеса на държавата. Критиците, включително Amnesty Tech (бел.ред.: технологично направление към международната правозащитна организация Amnesty International, фокусирано върху защитата на човешките права в дигиталната ера) заявиха, че подобни забрани са неефективни и пренебрегват реалностите на по-младите поколения. Въпреки това много държави продължават напред с предложените законодателни мерки.

В следващите редове може да видите списък на държавите, които обмислят или вече са предприели стъпки за забрана или ограничаване на социалните мрежи за млади потребители.

Планове, мерки и ограничения

Австралия

Австралия стана първата държава в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години през декември 2025 г. Забраната блокира достъпа на деца до Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch и Kick. Тя обаче не включва WhatsApp и YouTube Kids.

Още: Децата ги използват за „вратичка“: ЕС обмисля ограничения за VPN услугите

Австралийското правителство заяви, че тези компании за социални мрежи трябва да предприемат мерки, за да не допускат деца до своите услуги. Компаниите, които не спазват изискванията, могат да бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара (около 34,4 милиона щатски долара).

Правителството посочва, че платформите трябва да използват множество методи за проверка, за да гарантират, че потребителите са над 16 години. Също така се подчертава, че не може да се разчита само на самостоятелното въвеждане на възраст от страна на потребителите.

Австрия

Австрия обяви в края на март, че ще забрани социалните мрежи за деца до 14-годишна възраст. Очаква се проектозаконът за забраната да бъде финализиран до юни.

Дания

Дания планира да забрани социалните медийни платформи за деца под 15 години. Датското правителство обяви през ноември 2025 г., че е осигурило подкрепа за забраната от три партии в управляващата коалиция и две опозиционни партии в парламента.

Според плановете на правителството законът може да влезе в сила още в средата на 2026 г., съобщава Associated Press. Министерството на цифровите технологии в Дания също разработва приложение за "цифрово доказване", което включва инструменти за проверка на възрастта и може да бъде използвано като част от забраната.

Франция

В края на януари френски законодатели приеха законопроект, който ще забрани социалните мрежи за деца под 15 години. Президентът Еманюел Макрон подкрепя мярката като начин за защита на децата от прекомерно време пред екрани.

Законопроектът все още трябва да премине през Сената на страната, преди окончателно гласуване в долната камара.

Германия

В началото на февруари германският канцлер Фридрих Мерц и неговите консерватори обсъдиха предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 16 години, съобщи "Reuters". Въпреки това има признаци, че коалиционните партньори от център-ляво са по-предпазливи и не подкрепят пълна забрана.

Още: И Норвегия ограничава социалните медии за непълнолетни

Гърция

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви през април, че страната ще забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15 години, считано от януари 2027 г. Според него мярката цели да се справи с нарастващата тревожност и проблеми със съня при децата, както и с пристрастяващия дизайн на социалните платформи.

Индонезия

Индонезия съобщи в началото на март, че забранява социалните мрежи и други популярни онлайн платформи за деца под 16 години. Страната планира да започне с платформи като YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live и Roblox.

Малайзия

Малайзийското правителство заяви през ноември 2025 г., че планира забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Страната възнамерява да въведе мярката още тази година.

Още: Въпреки забраната: Тийнейджърите в Австралия не се отказаха от социалните мрежи

Полша

Управляващата партия в Полша подготвя ново законодателство, което ще забрани социалните мрежи за деца под 15 години, съобщи "Bloomberg" през февруари.

Словения

Словения подготвя законодателство, което да забрани достъпа на социални мрежи за деца под 15 години, съобщи в началото на февруари заместник министър-председателят на страната. Правителството цели да регулира социалните мрежи, в които се споделя съдържание, като посочва платформи като TikTok, Snapchat и Instagram.

Испания

Испанският премиер обяви в началото на февруари, че страната планира да забрани социалните мрежи за деца под 16 години. Забраната все още трябва да бъде одобрена от парламента. Испанското правителство също така се стреми да приеме закон, който да направи ръководителите на социални мрежи лично отговорни за разпространение на език на омразата в платформите им.

Турция

Още: Ако си под 15, няма социални мрежи: Турция официално ги забрани, ограничи и видеоигрите

Турският парламент прие на 23 април законопроект, който включва ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Според закона, който също така съдържа регулации, насочени към социалните медийни платформи, ще бъдат създадени сигурни дигитални пространства за хората под тази възрастова граница, като се насърчава контролирано използване на интернет.

Обединеното кралство

Обединеното кралство обмисля забрана на социалните мрежи за деца под 16 години с план за по-строги правила за безопасност на AI чатботове. Правителството заявява, че ще се консултира с родители, млади хора и гражданското общество, за да прецени дали подобна забрана би била ефективна.

То също така ще разгледа дали да задължи компаниите да ограничат или премахнат функции, които водят до компулсивна употреба, като например безкрайното скролване.

Източници: TechCrunch, Reuters

Снимки: iStock