На тайни преговори с Дания: САЩ преговарят за нови военни бази в Гренландия

САЩ водят строго пазени в тайна преговори с Дания за отваряне на три нови военни бази в южната част на Гренландия. Новите бази биха били обявени за американска суверенна територия.
Още: Учени откриха забравен ядрен бункер под леда на Северна Гренландия
Целта на базите ще е наблюдение на руската и китайската морска активност в Северния Атлантик. В момента САЩ имат само една база в Гренландия — Pituffik Space Base, като по времето на Студената война Съединените щати са поддържали общо 17 подобни съоръжения.
Още: Дания се е подготвила за война със САЩ за Гренландия
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.