На тайни преговори с Дания: САЩ преговарят за нови военни бази в Гренландия

12 май 2026, 20:15 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
САЩ водят строго пазени в тайна преговори с Дания за отваряне на три нови военни бази в южната част на Гренландия. Новите бази биха били обявени за американска суверенна територия.

Целта на базите ще е наблюдение на руската и китайската морска активност в Северния Атлантик. В момента САЩ имат само една база в Гренландия — Pituffik Space Base, като по времето на Студената война Съединените щати са поддържали общо 17 подобни съоръжения.

Елин Димитров Редактор
