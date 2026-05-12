Германският канцлер бе освиркан от своите в Бундестага (ВИДЕО)

Германският канцлер Фридрих Мерц беше освиркан от собствените си съюзници в управлението. Немският канцлер се обърна към коалиционните партньори с план за строги реформи и намаляване на разходите. Но думите му за здравеопазване, пенсии и необходимостта от „стягане на коланите“ предизвика освирквания, викове и видимо раздразнение в залата.
🇩🇪 Merz got booed by his own allies— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026
The German chancellor addressed coalition partners with a plan for tough reforms and spending cuts.
But talk of healthcare, pensions, and the need to “tighten belts” triggered boos, shouting, and visible frustration in the hall. pic.twitter.com/i9j0pCy5aB
Наскоро канцлерът бе поставен натясно от хора, болни от рак. Те го притиснаха с въпроси относно орязаните средства за профилактика и лечение.
"Защо орязваме разходите, но не на политиците?"
"Изпратих Ви покана за погребението си. Моля, повторете името ми на канцлера в молбата – адресът ми също е включен. Не мога да си позволя собственото си погребение. Имам рак на кожата, четвърти стадий. Отнеха ни превантивните грижи. Според медицинската асоциация и застрахователни здравни компании ще ни струва милиони повече от предишната цена. Това е само част от тази здравна система. Мисля, че е срамно. Въпросът ми е – защо има ограничителни мерки така драстично за нас, гражданите, а например „те“ опитаха да добавят по 64 000 евро към сметките си годишно? Защо орязваме разходите, но не на политиците?". С това се сблъска като въпроси германският канцлер Фридрих Мерц.