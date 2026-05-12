Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Германският канцлер бе освиркан от своите в Бундестага (ВИДЕО)

12 май 2026, 21:18 часа 753 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Германският канцлер бе освиркан от своите в Бундестага (ВИДЕО)

Германският канцлер Фридрих Мерц беше освиркан от собствените си съюзници в управлението. Немският канцлер се обърна към коалиционните партньори с план за строги реформи и намаляване на разходите. Но думите му за здравеопазване, пенсии и необходимостта от „стягане на коланите“ предизвика освирквания, викове и видимо раздразнение в залата. 

Наскоро канцлерът бе поставен натясно от хора, болни от рак. Те го притиснаха с въпроси относно орязаните средства за профилактика и лечение.

"Защо орязваме разходите, но не на политиците?"

"Изпратих Ви покана за погребението си. Моля, повторете името ми на канцлера в молбата – адресът ми също е включен. Не мога да си позволя собственото си погребение. Имам рак на кожата, четвърти стадий. Отнеха ни превантивните грижи. Според медицинската асоциация и застрахователни здравни компании ще ни струва милиони повече от предишната цена. Това е само част от тази здравна система. Мисля, че е срамно. Въпросът ми е – защо има ограничителни мерки така драстично за нас, гражданите, а например „те“ опитаха да добавят по 64 000 евро към сметките си годишно? Защо орязваме разходите, но не на политиците?". С това се сблъска като въпроси германският канцлер Фридрих Мерц.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия освиркване Фридрих Мерц
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес