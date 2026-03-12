Спорт:

Край на сагата! Спряган за Левски се събра с низвергнат от ЦСКА

12 март 2026, 22:34 часа 331 прочитания 0 коментара

Спряганият дълго време за трансфер в Левски - Марселино Кареасо, вече си намери нов отбор. Колумбийският халф подписа официално с молдовския Шериф, където се подвизава изгоненият от ЦСКА Иван Дюлгеров. Вратарят напусна "армейците" със скандал, който бе свързан с изнасяне на информация от съблекалнята. Така двамата бивши съотборниците се събраха отново. Кареасо премина медицински прегледи и бе представен на сайта на клуба.

Кареасо подписа с Шериф

Марселино Кареасо е роден на 17 декември 1999 г. в град Кармен де Боливар. Футболният си път започва в клуб „Тахира“, откъдето попада в академията „Онсе Калдас“ - отбора, с който подписва първия си професионален договор. През 2022 година идва в Европа, подписвайки с ЦСКА.

По следите на забравените

Халфът се подвизава за "червените" от 2022 до 2025 година, като бе сред основните играчи на тима. През миналото лято договорът му със столичния гранд изтече и халфът получи ново предложение, но го отказа. След това подписа с кипърския Аполон Лимасол, където се задържа само половин сезон, изигравайки едва 6 мача.

След това колумбиецът влезе в преговори с Левски. "Сините" изглеждаха много близо до подпис с футболиста, който впоследствие обаче повиши финансовите си претенции. Стриктната политика на "Герена" по отношение на разходите не позволи финализиране на сделката.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Уелтън се завърна след дълго отсъствие и класира тима си на 1/2-финал в Шампионската лига на Азия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Левски Шериф Тираспол Марселино Кареасо Иван Дюлгеров
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес