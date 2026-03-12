Край на сагата! Спряган за Левски се събра с низвергнат от ЦСКА

Спряганият дълго време за трансфер в Левски - Марселино Кареасо, вече си намери нов отбор. Колумбийският халф подписа официално с молдовския Шериф, където се подвизава изгоненият от ЦСКА Иван Дюлгеров. Вратарят напусна "армейците" със скандал, който бе свързан с изнасяне на информация от съблекалнята. Така двамата бивши съотборниците се събраха отново. Кареасо премина медицински прегледи и бе представен на сайта на клуба.

Кареасо подписа с Шериф

Марселино Кареасо е роден на 17 декември 1999 г. в град Кармен де Боливар. Футболният си път започва в клуб „Тахира“, откъдето попада в академията „Онсе Калдас“ - отбора, с който подписва първия си професионален договор. През 2022 година идва в Европа, подписвайки с ЦСКА.

Халфът се подвизава за "червените" от 2022 до 2025 година, като бе сред основните играчи на тима. През миналото лято договорът му със столичния гранд изтече и халфът получи ново предложение, но го отказа. След това подписа с кипърския Аполон Лимасол, където се задържа само половин сезон, изигравайки едва 6 мача.

След това колумбиецът влезе в преговори с Левски. "Сините" изглеждаха много близо до подпис с футболиста, който впоследствие обаче повиши финансовите си претенции. Стриктната политика на "Герена" по отношение на разходите не позволи финализиране на сделката.

