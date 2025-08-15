Ето кой се моли за Путин (СНИМКА)

Руският патриарх Кирил публикува снимка, на която се моли за Владимир Путин и успешното провеждане на предстоящите преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Коментарите в социалните мрежи под публикацията на медията обаче са безпощадни. "Доколкото ми е известно, подкрепата на военнопрестъпник трябва да ви омаловажава в очите на всемогъщия", пише потребител. Други наричат руския патриарх - Луцифер а трети, че Бог не е на страната на нашествениците.

Gundyaev Prayed for Putin and Successful Talks



Patriarch Kirill posted a photo of himself praying for Vladimir Putin and the successful conduct of the upcoming negotiations. pic.twitter.com/npz5fiBOFi — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Ще арестуват ли Путин в САЩ?

Международният наказателен съд (МНС) издаде международна заповед за арест на Владимир Путин през март 2023 г. за военното престъпление „незаконно депортиране“ на украински деца, припомни френския уважаван всекидневник Le Monde. ОЩЕ: Кремъл не иска Ватикана в мирните преговори заради руския патриарх и потенциален арест

Руският диктатор „се предполага, че е отговорен за военното престъпление незаконно депортиране на население и незаконно преместване на население от окупираните райони на Украйна в Руската федерация.

Престъпленията са извършени на окупирана украинска територия поне от 24 февруари 2022 г.“, се казва в изявление на МНС, където се добавя, че има „разумни основания да се смята, че Путин е лично отговорен за гореспоменатите престъпления“.

Руският президент обаче не е изложен на риск да бъде арестуван, когато слезе от самолета в Анкъридж, тъй като Съединените щати не са ратифицирали Римския статут, международният договор, с който е създаден МНС.

Освен това, както посочва Le Figaro, „самият съд няма средства да принуди държава да изпълни задълженията си. Няма прецедент за екстрадиция на действащ държавен глава, обект на заповед за арест от МНС". Френският вестник посочва, че Владимир Путин е посетил Монголия през септември 2024 г., страна, която е подписала и ратифицирала Римския статут, но че руският президент не е бил арестуван там, въпреки съществуващата заповед за арест срещу него. ОЩЕ: До седем часа среща: Путин и Тръмп може изкарат почти цял работен ден очи в очи