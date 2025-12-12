Затвор със строг режим: Русия осъди съдии от Хагския трибунал заради ареста на Путин

Руски съд осъди съдии от Международния наказателен съд в Хага (МНС) заради издадените заповеди за арест на диктатора Владимир Путин и на руския омбудсман по правата на децата Мария Лвова-Белова за престъпления срещу човечеството и по-точно за масово депортиране на украински деца, последвано от унищожаване на самоличността им.

Присъдите, които е издал руският съд

Московският градски съд е осъдил прокурора на МНС Карим Хан на 15 години затвор, като първите 9 години трябва да изтърпи в наказателна колония с максимална сигурност.

Осем съдии са осъдени задочно на по 3,5 години затвор, обяви руската Главна прокуратура на 12 декември. Това са Томоко Акане, Росарио Салваторе Айтала, Серхио Херардо Угалде Годинес, Хайкел Бен Махфуд, както и президентът на МНС Пьотр Йозеф Хофмански и неговите заместници Каранса Лус дел Кармен Ибанес, Бертрам Шмит и Рене Аделаида.

Според руския съд всички те "незаконно са преследвали граждани на Руската федерация".