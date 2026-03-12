Спортният тотализатор ще подпомогне финансово възстановяването на Малена Замфирова

Българският спортен тотализатор ще подпомогне младата българска спортистка Малена Замфирова, която пострада тежко и в момента се възстановява след операции. Това заяви изпълнителният директор на тотализатора Любомир Петров в предаването „Интервюто на деня“ на bTV. По думите му институцията ще се включи финансово в помощта за спортистката, след като тя се прибере в България. „Разбира се, ще се включим. След като се прибере в България, ще се свържем, може би, с родителите ѝ и ще осигурим някаква сума за нейното възстановяване“, заяви Петров.

Той подчерта, че разходите за лечение и рехабилитация са значителни. „В днешно време всичко струва пари. Така че със сигурност ние ще заделим от всичко останало някакви средства за възстановяването на тази спортистка“, каза изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор.

Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта „Шпиндлерув Млин“ в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. На 9 март най-добрата ни сноубордистка бе оперирана в продължение на 6 часа в болница в Грац. Днес е претърпяла втора операция и надеждите са това да е последната.

Как се разпределят парите от Спортния тотализатор

Любомир Петров представи данни за финансовите резултати на държавното дружество. По думите му между 24% и 25% от общите приходи на тотализатора се отчисляват за българския спорт. „Парите, които се отчисляват за българския спорт, средностатистически са между 24% и 25% от общия приход, който има дружеството“, обясни той.

За миналата година приходите на тотализатора са достигнали 472 млн. лева, което е увеличение с над 10% спрямо предходната година. „Общият приход за миналата година е 472 млн. лева. Това показва покачване с над 10% спрямо резултатите от предходната календарна година“, каза Петров.

Според него увеличението на приходите означава и по-големи средства както за държавата, така и за спорта. „Означава, че 10% повече сме дали и на държавата като различни отчисления, данъци и т.н.“, допълни той.

Министерството на спорта решава за разпределението

„Министерството на спорта го определя. Вдигайки постъпленията към министерството, се увеличават автоматично парите за федерациите“, обясни Петров.

Част от средствата се използват и за ремонт и изграждане на спортни съоръжения. Той уточни, че парите от тотализатора не се насочват директно към конкретни обекти. „Няма конкретна зала, която е ремонтирана точно с парите на Спортния тотализатор. Те отиват в общ бюджет и оттам се разпределят спрямо кандидатите за ремонт на спортни съоръжения“, каза той.

По думите му се ремонтират редица обекти, включително пистата на Националния стадион „Васил Левски“.

Промени в игрите, нови билети и включване в „Евроджакпот“

От тотализатора планират и обновяване на портфолиото от игри. Тази година на пазара ще бъдат пуснати около 30 нови търкащи билета. „Тази година ще изкараме около 30 нови билета на пазара – много по-интересни, много по-иновативни и с по-голям процент печалби“, каза Петров.

При част от билетите печалбите са увеличени с около 2%. „Дигнахме с 2% печалбите. Тоест с 2% повече ще има печалби в билетите“, уточни той. По думите на изпълнителния директор България е на финалната права за включване в международната лотарийна игра „Евроджакпот“, в която участват 18 държави. „Очакваме в началото на април техният управляващ орган да вземе решение и да ни дадат официално писмено потвърждение“, обясни Петров.

По думите му, ако процедурата приключи успешно, българските играчи ще получат достъп до многомилионните европейски джакпоти.