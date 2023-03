Пореден голям пожар в Русия, има срутени конструкции заради пламъците (ВИДЕО)

Огън е обхванал над 4300 квадратни метра в имот, в който имаше склад с автомобили и строителни материали. Заради пламъците са се срутили конструкции на площ от 2 000 квадратни метра. Няма жертви, съобщава контролираната от режима в Кремъл руска информационна агенция ТАСС.

Локализирането и гасенето на пожара са продължили над 7 часа.

In #Moscow region, a warehouse burned at night, the area of the fire was 4320 m². pic.twitter.com/IPIKPGYrFU