Пореден голям взрив: След атака срещу руски завод, правещ антени за дронове (ВИДЕО)

Украйна осъществи поредна въздушна атака срещу важен руски обект. Атакувано е руското предприятие АД "ВНИИР-Прогрес", което произвежда антените "Комета" за руската армия. С помощта на тези антени руските дронове (трябва да) избягват системи за електронно заглушаване.

Предприятието се намира в Чебоксари, автономна република Чувашия. Атаката срещу него е трета за тази година - след операция от 9 юни, заводът спря работа, а беше отново атакуван и на 5 юли, 2025 година. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи, че е геолокирал 5 видеозаписа на очевидци от мястото на атаката и последвалите пожари в Чебоксари и е заключението, че дронове са ударили "ВНИИР-Прогрес" на улица "Яковлев" 4 и 12-етажна жилищна сграда на улица "Мира" 37. На официалния сайт на предприяето "ВНИИР-Прогрес" е посочено, че то е част от производственото обединение ABS Electro. Според уебсайта на консорциума, "ВНИИР-Прогрес" има дългогодишен опит в разработването и производството на научно-технически продукти, хардуерни и софтуерни системи, системи за автоматизация и управление, електронни компоненти, електронни модули и електронни продукти".

Има данни за дрон, ударил жилищна сграда - появиха се такива видеокадри, както и твърдения, че ударът всъщност е на ракета от руска ПВО система. Губернаторът на Чувашия Олег Николаев разясни в официалния си канал в Телеграм, че нямало жертви, обаче се провеждала евакуация на хора - за да се гарантирала безопасността им. Но той се поправи - имало двама ранени, както и щети по две сгради.

Според сутрешната сводка на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 33 дрона. Интересното е, че няма данни в Чувашия да са свалени дронове - 13 над Белгородска област, 10 над Воронежка, 5 над акваторията на Черно море, 4 над Липецка област, 1 над Брянска област.

