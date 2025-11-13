Поредно руско зверство: Дрон уби украински цивилни, пътуващи, за да получат пенсии и храна (ВИДЕО 18+)

В Харковска област на Украйна руски дрон атакува цивилни граждани, които пътували, за да получат пенсии и храна. Трима души са загинали, съобщи украинската прокуратура. Това е станало сутринта на 13 ноември - група местни жители пътували към Борова с домашно изработени моторни блокове, за да получат пенсии и хуманитарна помощ. Близо до Новоплатоновка един от моторните блокове бил ударен от руски FPV дрон.

Две жени загинали на място, а мъж е починал по пътя към болницата. Един човек е бил ранен, гласи информацията от украинските разследващи в Telegram.

Снимка: ДСНС-Украйна

Разследва се военно престъпление

"Прокурорите, заедно с правоохранителните органи, документират военно престъпление и установяват всички обстоятелства около поредната руска атака срещу цивилни граждани. Под процедурното ръководство на прокуратурата на район Изюм беше започнато разследване по част 2 от член 438 от Наказателния кодекс на Украйна", обявиха от Генералната прокуратура на Украйна в Telegram.

