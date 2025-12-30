Капама и сарми с месо – с традиционна трапеза ще посрещнат новата година в Антарктика

Докато у нас празничните дни са свързани с топлината на дома, на хиляди километри на юг, в суровите условия на остров Ливингстън, българските полярници също се събират около масата, за да отбележат най-светлите празници в годината. Тази година за храната отговаря шеф Самуил Челебиев – готвач с богат опит в кухнята.

„Кухнята на базата не е голяма, но е добре оборудвана и позволява да се приготвя истинска храна, а не просто да се разчита на консерви, както е било през първите години“, споделя първите си впечатления готвачът.

Макар условията да са далеч от домашните, антарктическото меню е разнообразно и добре балансирано, благодарение на разнообразието от продукти, което се осигурява за четвърта поредна година от Kaufland България.

„Планирането на провизиите, които ще са необходими на базата е дълъг процес, който започва месеци преди корабът да отплава от Варна. Всяка година количествата и вида на храните се прецизират на база опита от предходната година, като ключово лице в планирането е командирът на Българската научна база на о. Ливингстън Камен Недков“, коментира шеф Челебиев. Той разкрива, че благодарение на голямата подкрепа на ритейлъра, както и на логистиката от страна на българския научноизследователския кораб, която прави пренасянето на стоки до базата възможно, освен най-необходимото, списъкът с провизии включва и множество допълнителни артикули, подправки, добавки и мезета, които да обогатяват дневните дажби на изследователите.

За Бъдни вечер на масата е имало традиционни ястия - постни сарми, пълнени чушки, зрял боб и задължителната питка с пара, която е символ на надежда и късмет. „Стараем се празниците да се отбелязват според традициите и това е нещо, което взимаме предвид при планирането. Нещо повече – когато планираме поръчката за целия сезон, в нея винаги има и блатове за торта – за да сме готови, както за всякакви празници, така и при гостувания от членове на други експедиции“, обяснява още готвачът.

След като корабът с всички над 25 т натоварени провизии за базата пристигна на о. Ливингстън на връх Коледа (25 декември), новогодишната трапеза се очаква да бъде съвсем празнична.

„Плановете ни са за Нова година да си направим капама, сарми с месо и риба. Разбира се – ще подредим празнично, имаме и украса. Тук Нова година се посреща на няколко пъти заради часовата разлика. Започваме в 19 часа – когато е полунощ в България. Ако имаме гости от съседната испанска база – тогава отбелязваме новата година още веднъж за тях в 20 часа, както е в Испания. И след това си чакаме нашата Нова година. Цяла вечер е голямо вълнение, получават се снимки от близките, пожелания“, коментира на свой ред Камен Недков.

В ежедневието менюто на полярниците включва топла супа и основно ястие. Винаги на печката има тенджера с ароматен чай, който се превръща в любима традиция на всички. Вечерите на базата обаче са моментът за по-питателна храна, споделени разговори и усещане за дом. Тогава готвачът винаги се старае да има една или две салати, туршия, паста, месо или риба и дори – десерт.

Тази картина е в силен контраст с първите години на българското присъствие в Антарктика. В началото на 90-те първата постройка на базата, известна като „Куцото куче“, не разполага с истинска кухня, нито с професионален готвач. Членовете на екипа се редуват да приготвят храната с каквото има – сухи супи, боб, леща, ориз, бисквити и консерви, съхранявани направо в снега. Хлябът се меси на ръка и се пече в тенджера, а десертите са истински лукс. За Коледа и Нова година се пазят по една консерва с плодове или шоколад и бутилка вино „за разкош“. Въпреки лишенията атмосферата е жива – общите трапези, песните и шегите сплотяват екипа и превръщат храната в символ на оцеляване и приятелство, а снимките и историите от тогава още са живи в разказите и по снимките в трапезарията на базата. „В края на деня най-важното е, че сядаме заедно на масата. Това прави и Бъдни вечер, и Нова година истински празник, независимо къде се намираш“, казва готвачът на експедицията Самуил Челебиев.