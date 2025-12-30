Путин не представя доказателства за атаката срещу резиденцията си - защото такава не е имало

Русия все още не е предоставила никакви убедителни доказателства в подкрепа на обвиненията си за предполагаема украинска атака срещу резиденцията на Владимир Путин. Причината е, че такава атака просто не е имало. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в публикация в социалната мрежа X на 30 декември.

"Почти цял ден мина, а Русия все още не е предоставила никакви достоверни доказателства в подкрепа на обвиненията си... И няма да го направи. Защото няма такива. Такава атака не е имало", пише топ дипломатът на Украйна.

Също така Сибиха изразява разочарование от факта, че някои държави, сред които Индия, Пакистан и ОАЕ, на практика подкрепиха обвиненията на Москва. Когато обаче на 7 септември 2025 имаше руска атака срещу Киев и руска ракета удари сградата на украинското правителство подобна реакция от тези държави нямаше, добави той.

Още: "Типични руски лъжи": Зеленски опроверга обвиненията, че е атакувана резиденцията на Путин

Когато по такъв начин се реагира на манипулациите на Русия, единствено се постига това, че тя се чувства насърчена да продължи да го прави, предупреди Сибиха. "Подобни реакции на безпочвените манипулативни твърдения на Русия само подсилват руската пропаганда и насърчават Москва към още зверства и лъжи", пише той.

"Призоваваме всички държави да действат отговорно и да се въздържат от отговор на непроверени твърдения – това подкопава конструктивния мирен процес, който напредва напоследък", казва в заключение украинският министър.

Almost a day passed and Russia still hasn’t provided any plausible evidence to its accusations of Ukraine’s alleged “attack on Putin’s residence.” And they won’t. Because there’s none. No such attack happened.



We were disappointed and concerned to see the statements by Emirati,… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 30, 2025

Припомняме, че подобни упреци, само че към американския президент Доналд Тръмп, по-рано днес отправи и конгресменът Дон Бейкън, който предупреди Тръмп и екипа му първо да проверяват и изясняват фактите, преди да бързат да повтарят като истина всичко, което твърди Владимир Путин. Още: Путин е безсрамен лъжец: Конгресмен разкритикува Тръмп да проверява фактите преди да вярва на Кремъл

Кремъл: Не са ви нужни никакви доказателства

По-рано на въпрос на журналисти дали Кремъл ще предостави веществени доказателства за тази "атака", включително отломки от дроновете, които Русия твърди, че са свалени, прессекретарят на Путин Дмитрий Песков заяви, че не смята, че в тази ситуация са необходими "каквито и да е доказателства".

"Не мисля, че тук трябва да има каквито и да било доказателства, щом е била извършена такава мащабна атака с дронове, които, благодарение на добре координираната работа на системата ни за противовъздушна отбрана, са били свалени и неутрализирани", каза Песков.

Той нарече твърдението на украинците, че такава атака не е имало, "достатъчно безумно".

Още: Лавров се оплака: Киев атакува с дронове резиденция на Владимир Путин

Украинският президент Володимир Зеленски обаче също остро реагира на обвиненията, наричайки ги "проклети глупости от страна на Руската федерация". Зеленски заяви, Русия търси претекст, за да не приключи войната, в момент, когато има известен напредък в мирните преговори.