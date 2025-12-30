При инцидент с лифт: Ранени и блокирани туристи на връх в Италия (ВИДЕО)

Четирима души бяха ранени, а около 100 останаха блокирани на върха на планина в Северозападна Италия след инцидент с лифт, съобщиха властите. Никой не е сериозно ранен след инцидента с лифта в Макуняга, който се движи до прохода Моро на 2800 метра надморска височина близо до швейцарската граница, заяви говорител на алпийските спасителни служби. „Изглежда, че кабината е пристигнала на горната станция с прекалено висока скорост, което е причинило инцидента“, се казва в изявление на службата.

Пожарната служба съобщи, че в инцидента са участвали две кабини, които „са се ударили в конструкциите на горната и долната станция“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Трима от 15-те пътници в горната кабина са били ранени, а операторът на долната станция също е пострадал, се посочва в съобщението. Около 100 души са останали блокирани на планината, но около три часа след инцидента, станал в 11:30 ч. (12:30 българско време), всички са били евакуирани с хеликоптер.

4 injured after an incident at the Macugnaga cable car in Piemonte, Italy.



Around 100 people were stranded at about 2,800m and evacuated by helicopter after the system apparently failed to properly decelerate, causing 2 cabins to hit station structures.pic.twitter.com/NF14SOUFNO — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 30, 2025

Филипо Безоци, администратор на компанията, която управлява лифта, заяви пред информационна агенция ANSA, че най-тежко ранен е 59-годишен мъж с рана на ръката. Той каза, че е имало „технически проблем” и лифтът не е забавил скоростта си при влизането в станцията и се е ударил в бариера. Той посочи, че няма значителни щети по кабинковия лифт, който е бил реновиран през 2023 г., но в момента се извършват проверки.

Инцидентът се случва в разгара на ски сезона, когато много италианци и туристи се стичат в планините за коледните и новогодишните празници. През май 2021 г. 14 души загинаха при инцидент с кабинковия лифт на планината Мотароне, надзираваща езерото Маджоре в Северна Италия, след като кабелът се скъса. Само петгодишно израелско момче оцеля.