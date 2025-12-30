Войната в Украйна:

Образователната система се подготвя за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

30 декември 2025, 17:29 часа 364 прочитания 0 коментара
Образователната система се подготвя за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Министерският съвет в оставка одобри промени в подзаконовите нормативни актове на Министерството на образованието и науката (МОН), с които нормативната уредба се привежда в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България и с Националния план за въвеждане на еврото. Целта е осигуряване на плавен и предвидим преход към новата валута в сферата на образованието и науката, съобщи правителствената пресслужба.

От 1 януари 2026 г. страната ни ще приеме еврото като официална валута, а това налага всички нормативни документи, в които се използват левови стойности, да бъдат превалутирани в евро. Промените имат за цел да осигурят яснота и предвидимост за всички участници в системата - ученици, студенти, преподаватели, учени и администрация. Те гарантират, че всички плащания, такси, стипендии и финансирания, ще се извършват в евро, без това да влияе върху реалната им стойност.

С днешното решение на правителството в оставка бяха изменени наредбата за финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование, правилникът на Фонда „Научни изследвания“, правилникът за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, постановление за минималните академични заплати и за стипендиите на ученици и студенти, таксите за акредитация и лицензиране на образователните институции, и други.

Измененията са свързани единствено със смяната на валутата и влизат в сила от 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официална парична единица в Република България, поясняват от правителствената пресслужба. 

Както писа БТА на 1 септември тази година, таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, се обявяват както в лева, така и в евро. Това предвиждаше проект за изменение и допълнение на тарифата за таксите в системата на предучилищното и училищното образование, който беше публикуван за обществено обсъждане, съобщиха тогава от Министерството на образованието и науката в сайта си.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро образование въвеждане на еврото
