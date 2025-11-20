Войната в Украйна:

Порой в Гърция: Липса на ток и затворени пристанища

20 ноември 2025, 14:23 часа 257 прочитания 0 коментара
Проливните дъждове с Северозападна Гърция, придружени с бурни ветрове, продължават и на много места има наводнени пътища и свлачища, съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Река Халиакмон е преляла в района на селището Несторио в района на Кастория, където е спряно водоснабдяването на населението в няколко селища поради опасения от замърсяване на водоизточниците.

В планинските райони на Епир има селища без електроснабдяване.

Сериозни проблеми има и на остров Корфу. Там също има селища без ток, а ситуацията се усложнява и от бурния вятър. Съобщава се за свлачища и съборени от вятъра дървета. Фериботните курсове от Игуменица се извършват само с кораби от затворен тип, а пристанището в Лефкими в южната част на Корфу е затворено.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
