Посланикът на Южна Африка във Франция е намерен мъртъв в Париж - паднал от 22-ия етаж

Посланикът на Южна Африка във Франция Нкосинати Еманюел Мтетва е намерен мъртъв близо до хотел "Хаят" в парижкия квартал "Порт Майо", съобщи вестник Le Parisien, позовавайки се на прокуратурата на френската столица.

Според предварителни данни, 58-годишният дипломат е скочил от 22-ия етаж на четиризвездния хотел. Той е бил издирван от 29 септември, след като съпругата му е съобщила за "тревожно съобщение", което е получила от него. Телефонът на Мтетва за последен път е бил засечен близо до Булонската гора.

Мтетва е бил назначен за южноафрикански посланик във Франция през февруари 2024 г. и е бил и постоянен делегат на страната в ЮНЕСКО. Той е известен политик и бивш министър на полицията, както и министър на изкуствата и културата на Южна Африка.

