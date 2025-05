Потвърдено на 100%: Румъния има нов президент, загубилият популист си сложи чуждо знаме

Окончателно – при рекордна избирателна активност от 65%, Румъния избра нов президент. Това е кметът на Букурещ Никушор Дан. При 100% преброени гласове, Дан спечели с 53,60% срещу 46,40% за съперника му, националиста Джордже Симион.

Още: Официално: Никушор Дан е новият президент на Румъния (ВИДЕО)

Хиляди хора излязоха в Букурещ, за да приветстват Дан – с мото, че Румъния е избрала европейския път. Припомняме, че Симион де факто беше алтернатива на отстранения от Румънския конституционен съд Калин Джорджеску – популист, който открито заемаше прокремълски позиции, маскирани немного умело като позиции тип "да има мир в Украйна", "аз съм против повече оръжие" и т.н. За сметка на това, Дан водеше предизборната си кампания с обещанието да се бори с ширещата се корупция и да задържи Румъния твърдо в европейския мейнстрийм.

След като снощи първоначално Джордже Симион декларира победа и не призна резултатите от екзитполовете, които сочеха победа на Никушор Дан, впоследствие призна загубата. Той отчете, че над 5 000 000 румънци са го подкрепили (5 339 053 души по официални данни срещу 6 168 642 за Дан) и че "заедно са се изправили срещу системата". На всичкото отгоре, като се обяви първо за победител, Симион използва знамето на Чад в социалната мрежа "Х", за да онагледи уж победата си (знамето на африканската държава е с тъмносиньо, за разлика от по-светлия син цвят на румънското знаме):

"Велика Румъния" се отлага, "Краят на Европа" - също. Южна Добруджа си е наша." - така евродепутатът Радан Кънев иронизира Симион и популистките му изказвания:

"Предстои труден период, необходим за възстановяване на икономическото равновесие, за да се положат основите на едно здраво общество. Моля, имайте надежда и търпение", заяви Дан пред поддръжниците си след публикуването на екзитполовете.

Преди да излязат резултати, основателят на приложението "Телеграм" Павел Дуров обяви, че "западно правителство" (вероятно френското) поискало "да се заглушат опозиционни гласове в Румъния". Дуров казва, че отказал моментално:

🥖⛔️Pavel Durov refuses to impose censorship on Telegram ahead of Romanian elections



“A Western European government (guess which🥖),” Durov wrote, hinting at France, “approached Telegram, asking us to silence conservative voices in Romania ahead of today’s presidential… pic.twitter.com/GfVYFNZzRL