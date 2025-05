Официално: Никушор Дан е новият президент на Румъния (ВИДЕО)

Независимият кандидат Никушор Дан е новият президент на Румъния. При преброени 99,7 на сто от гласовете той получава 6 090 330 гласа или 53,8 на сто на втория тур на президентските избори. Това става ясно от данните, публикувани в реално време в неделя вечерта на уебсайта на Постоянния избирателен орган. Националистът Джордж Симион от Алианса за съюз на румънците остава втори с 5 229 476 гласа или 46,2%. Така, макар и да не са преброени всички гласове, Дан няма как да бъде изместен, тъй като при оставащ по-малко от процент той има над 868 000 гласа преднина - повече, отколкото остават да бъдат отчетени.

Хиляди празнуват в Букурещ

Хиляди хора се събраха тази вечер пред щаба на независимия кандидат за президент на Румъния и настоящ кмет на Букурещ Никушор Дан, разположен на булевард “Кралица Елизабета”38, в близост до сградата на общината. Някои от тях развяват знамената на Румъния и Европейския съюз, други носят тениски с надпис “Не беше лесно, но спечели Никушор” и скандират името му и "Имаме президент", предаде кореспондент на БТА.

😊Nicușor Dan is the new President of Romania!

Congratulations to all Romanians for this victory!

EUROPEAN ROMANIA

🇷🇴🇪🇺💓 pic.twitter.com/kyU7QHO4IZ — Ukraine Will Win 🇷🇴🇲🇩🇺🇦🇪🇺 (@Ukraine22Win) May 18, 2025

Множеството стана още по-оживено, когато на балкона на сградата, където е щабът на Никушор Дан, излезе самият той. Независимият кандидат за президент на Румъния развя знамето на Европейския съюз. Полицейското присъствие в района е засилено, трафикът е блокиран. Огромен е и медийният интерес. На място има журналисти от цял свят.

Nicușor Dan, is the new President of Romania, he is pro-EU, pro-Ukraine, a mathematician, genius IQ, and wants to eradicate corruption and organized crime.



"Today’s win is by a Romanian community that wants a profound change," "We are living a moment of hope." pic.twitter.com/9lCro2IEAK — Anonymous (@YourAnonCentral) May 18, 2025

Дан водеше предизборната си кампания с обещанието да се бори с ширещата се корупция и да задържи Румъния твърдо в европейския мейнстрийм. Ако официалните резултати потвърдят екзитпола, Дан ще трябва да назначи министър-председател, който да договори мнозинство в парламента, което да намали бюджетния дефицит на Румъния – най-големият в ЕС, както и да успокои инвеститорите и да се опита да избегне понижаване на кредитния рейтинг.

Romania is, was and will always be Europe! pic.twitter.com/WYChin1llT — Daractenus (@Daractenus) May 18, 2025

"Предстои труден период, необходим за възстановяване на икономическото равновесие, за да се положат основите на едно здраво общество. Моля, имайте надежда и търпение", заяви Дан пред поддръжниците си след публикуването на екзитполовете.

Още: Макрон видя опасност за Молдова заради изборите в Румъния

Президентът на Румъния, държава от ЕС и НАТО, има значителни правомощия, включително да ръководи Съвета по отбрана, който взема решения за военната помощ. Президентът има и надзор върху външната политика, като ще има право да налага вето на гласувания в ЕС, които изискват единодушие.

Симион не призна поражението

Рязкото нарастване на обществената подкрепа за Симион в навечерието на вота в неделя подхрани обществения дебат за нарастващия гняв в отделни части на Централна Европа срещу основните елити във връзка с миграцията и натиска върху разходите за живот. В речта си след края на гласуването Симион заяви, че изборът му е „ясен“ и не се призна за победен. "Аз спечелих!!! Аз съм новият президент на Румъния и връщам властта на румънците!", заяви Симион във Facebook. Преди вота политически анализатори предупредиха, че победата на Симион би довела до риск от изолация на страната в чужбина, намаляване на частните инвестиции и дестабилизиране на източния фланг на НАТО.

Още: Удар по крайнодесния кандидат за президент на Румъния: победата му изобщо не е сигурна

Изборите се проведоха близо шест месеца след като първоначалният вот беше анулиран заради предполагаема руска намеса в полза на крайнодесния лидер Калин Джорджеску, на когото беше забранено да се кандидатира отново. Москва отрича обвиненията.

Още: На финала: Джордже Симион и Никушор Дан с равни гласове

Дезинформационна война

Създателят на приложението "Телеграм" Павел Дуров каза днес, че е отказал искането на западно правителство за "заглушаване" на консервативните гласове в Румъния преди президентските избори, предаде Ройтерс. Дуров обаче не уточни за правителството на коя държава става дума.

По време на провеждащите се в момента президентски избори в Румъния виждаме отличителните белези на руска намеса, написа в социалната мрежа Екс говорителят на Министерството на външните работи Андрей Църня. “Бързо разпространяваща се кампания с фалшиви новини в Телеграм и други социални медийни платформи цели да повлияе на изборния процес. Очаквахме това и румънските власти опровергаха тeзи фалшиви новини“, отбелязва още Църня.

🥖⛔️Pavel Durov refuses to impose censorship on Telegram ahead of Romanian elections



“A Western European government (guess which🥖),” Durov wrote, hinting at France, “approached Telegram, asking us to silence conservative voices in Romania ahead of today’s presidential… pic.twitter.com/GfVYFNZzRL — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2025

Реакциите по света

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави "сърдечно" Никушор Дан за победата му на президентските избори в Румъния и приветства избора на неговите сънародници в полза на "една силна Европа", предаде АФП.

"Румънците масово отидоха до урните. Те избраха обещанието за отворена и просперираща Румъния в една силна Европа", написа тя в мрежата Х.

Премиерът на Полша Доналд Туск също поздрави кмета на Букурещ за победата. "Поздравления за Никушор Дан! Да живее свободна Румъния!", написа той в профила си в Х.

Френският президент Еманюел Макрон също приветства победата на проевропейския кандидат за президент на Румъния, съобщава телевизия Диджи 24. "Въпреки многобройните опити за манипулация, тази вечер румънският народ избра демокрацията, върховенството на закона и Европейския съюз", написа той в Х в неделя вечерта.

"Франция ще бъде с вас, за да засилим партньорството си и да работим заедно за една по-силна, по-суверенна и по-независима Европа“, добави Макрон. Посланието на френския президент е написано на румънски език, отбелязва телевизията.

На свой ред украинският президент Володимир Зеленски поздрави Дан за "историческата му победа" на президентските избори в Румъния, предаде Ройтерс. "За Украйна - като съсед и приятел - е важно да има в лицето на Румъния надежден партньор", написа Зеленски в публикация в Х. "И ние сме уверени, че ще имаме. Работейки заедно, ние можем да подсилим както нашите страни, така и Европа".

Преди това президентката на Молдова Мая Санду също честити победата на проевропейския независим кандидат. "Поздравления, Румъния! Поздравления, Никушор Дан! Румъния и Република Молдова вървят заедно, с увереност, по европейския път. Република Молдова и Румъния разчитат една на друга – в добри и лоши времена", написа Мая Санду на официалния си профил във Фейсбук.