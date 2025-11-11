Войната в Украйна:

Потвърждение: Германия увеличава сериозно парите за военна помощ за Украйна

Германското правителство планира да увеличи подкрепата си за Украйна в отбраната срещу руската агресия до над 11,5 милиарда евро през следващата година. Това се посочва официално в документ на Министерството на финансите, подготвен за окончателните обсъждания на бюджетната комисия по проекта за бюджет за 2026 г. Той е цитиран от Reuters, а преди около седмица агенцията разпространи думи на говорител на финансовото ведомство в Берлин, който каза, че са заделени 8,5 млрд. евро за Украйна в бюджета, но с окончателните корекции ще се вкарат още 3 млрд. евро.

Допълнителни милиарди за артилерия, дронове и ПВО системи

Бюджетната позиция за „възстановяване на капацитета на държавите, атакувани в нарушение на международното право в областта на сигурността, отбраната и стабилизацията“ ще бъде увеличена с 3 млрд. евро до приблизително 11,55 млрд. евро в сравнение с проекта на правителството, става ясно от актуализираната информация.

Правителствени източници заявиха миналата седмица, че допълнителните средства са предназначени за артилерия, дронове и бронирани превозни средства, както и за подмяна на две ракетни системи за противовъздушна отбрана Patriot.

Бюджетната комисия на Бундестага ще заседава в четвъртък за така наречената среща за съгласуване, за да финализира проектобюджета за 2026 г. Министерството обаче все още не е представило промените във Фонда за климата и трансформацията и специалния бюджет от няколко милиарда евро за инфраструктура и климатична неутралност. Тези документи ще бъдат представени отделно, гласи писмото на Министерството на финансите, цитирано от Die Welt.

Още промени в бюджета

Преразгледаното предложение за бюджет, изпратено до ресорната комисия в понеделник, включва и промени в проектобюджета на правителството от лятото, по който коалицията от Християндемократическия съюз (CDU), Християнсоциалния съюз (CSU) и Социалдемократите (SPD) вече се беше споразумяла. Те включват пренасочване на 450 милиона евро от федералния бюджет за поддръжка на магистралите към инфраструктурния план за ново строителство и разширение. Големите инженерни съоръжения като мостове и тунели вече няма да се финансират от основния бюджет, а от новия специален фонд „Инфраструктура и климатична неутралност“, се посочва в предложението.

Новост е и сумата от 50 милиона евро за германската пенсионна застраховка. Парите са предназначени „за ранното начало на изплащането на пенсии“, което се планира да бъде въведено през 2026 г.

