Повече смърт, отколкото раждания: Гърция застарява

25 август 2025, 09:49 часа 232 прочитания 0 коментара
Гърция е изправена пред продължаващ спад и застаряване на населението си през следващите три десетилетия, според ново проучване на Лабораторията за демографски и социални анализи на Университета на Тесалия. Анализът, изготвен от асистент-професор и директор на лабораторията Ифигения Кокали, подчертава т.нар. „срив на ражданията“, които през 2023 г. са спаднали до 72 300 – около половината от средногодишния брой, регистриран между 1951 и 1970 г.

„Причините за този срив не се крият само в областта на демографията, а по-скоро в социалните предизвикателства, пред които Гърция е изправена през последните десетилетия“, се посочва в доклада, цитиран от в. „Катимерини“ и БГНЕС.

С колко са намалели гърците

От 2011 г. насам Гърция отчита постоянен отрицателен природен баланс – повече смъртни случаи, отколкото раждания – в съчетание с миграционни потоци.

Това е довело до намаляване на населението с близо 500 000 души.

Раждаемостта остава сред най-ниските в Европейския съюз – 1,3 до 1,4 деца на жена, което е далеч под нивото на възпроизводство от 2,07.

Анализът посочва също така нарастващата бездетност – около един на всеки пет души, родени около 1980 г. – и жилищната криза, която забавя създаването на семейства.

„Днешните условия на живот в Гърция изглеждат така, че или подтикват младите хора да емигрират, или да останат бездетни“, се отбелязва в доклада.

Почти 23 % от гърците са на възраст над 65 години, а възрастните хора са с един милион повече от децата.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
