Русия с мощна атака: Аварийни прекъсвания на тока и удар по два ТЕЦ-а в Западна Украйна (ВИДЕО)

07 февруари 2026, 9:33 часа 232 прочитания 0 коментара

На 7 февруари руските окупатори са извършили поредната масирана въздушна атака срещу украински енергийни съоръжения, съобщи министърът на енергетиката Денис Шмигал. „Целта са били подстанции и въздушни електропроводи с напрежение 750 kV и 330 kV – гръбнакът на украинската електроенергийна мрежа. Врагът е нанесъл удари и срещу електропроизводствени съоръжения: ТЕЦ „Бурщин“ и ТЕЦ „Добротвир“, отбеляза той. ТЕЦ-овете се намират съответно в областите Ивано-Франковск и Лвов.

Аварийни прекъсвания в цяла Украйна

Нападенията доведоха до аварийни прекъсвания на електрозахранването в повечето региони на УКрайна, съобщи държавният оператор на електропреносната мрежа "Укренерго".

„Русия провежда поредна масирана атака срещу украинските електропреносни съоръжения“, заяви "Укренерго", добавяйки, че ударите продължават и че възстановителните работи ще започнат, веднага щом ситуацията с безопасността го позволи.

Атаките са били отчетени в цялата страна, включително в западната част на Украйна. Рано сутринта украинските военновъздушни сили съобщиха за активност на дронове около 5:30 ч. местно време, като безпилотни летателни апарати са били забелязани в западната област Лвов, близо до град Ходоров.

Губернаторът на област Лвов Максим Козицки по-късно предупреди за „нова заплаха“ за региона, като заяви, че са засечени ракети в близост до съседната област Тернопол. Украинските военновъздушни сили също съобщиха за ракети, насочени към областите Лвов и Ивано-Франковск.

Малко след това са били чути експлозии в западния град Бурщин, област Ивано-Франковск, съобщи Suspilne, позовавайки се на местни кореспонденти.

Атака в Киевска област

Русия атакува и склад на шоколадовата компания „Рошен“ на бившия президент Петро Порошенко в Киевска област, което предизвика пожар. „В резултат на нощна атака с дронове на врага в град Яхотин, район Бориспол, избухна пожар в складов комплекс“, се казва в изявление на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС).

Според най-голямата частна енергийна компания ДТЕК - след атака в областите Киев, Одеса и Днепропетровск са били въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването.

Според министър Шмигал в момента в цяла Украйна са в сила графици за аварийно изключване, като в източните и северните региони са въведени специални графици. Диспечерът на „Укрэнерго“ е активирал искане за спешна помощ от Полша.

Помощ от Полша

Полша вдигна военни самолети в отговор на руските въздушни удари над украинска територия. "Във връзка с действията на руски самолети с голям обсег, които нанасят удари над украинска територия, военни самолети започнаха операции в полското въздушно пространство. В съответствие с действащите процедури, Оперативното командване на полските въоръжени сили активира необходимите сили и средства, с които разполага. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно откриване са в състояние на готовност“, се казва в изявление на Оперативното командване на полските въоръжени сили.

Отбелязва се, че „тези действия са с превантивен характер и имат за цел да гарантират безопасността и защитата на въздушното пространство“.

Взривове на още места в Украйна и ранени хора

Имаше експлозии още в Ровно, Харков, Кропивницки, Волинска област, в региона на Лвов и други украински градове.

Двама души са ранени, а жилищни сгради и критична инфраструктура са повредени в резултат на руска атака в региона на Ровно, заяви Олександър Ковал - ръководител на регионалната администрация. В областта е имало прекъсване на електрозахранването и е възможно да възникнат проблеми с водоснабдяването, добави той.

Един човек е бил ранен в резултат на руска атака в региона на Хмелницки. "Тази нощ врагът е предприел ракетна атака и атака с дронове срещу област Хмелницки. Атаката е нанесла щети на жилищна сграда. Мъж, роден през 1971 г., е получил нараняване на крака. Пострадалият е бил хоспитализиран и състоянието му е задоволително“, заяви Серхий Тиурин, началник на областната полицейска служба в Хмелницки.

Междувременно двама руски губернатори съобщават съответно за убит и ранен човек при украински атаки с дронове в Курска и Белгородска област.

Димитър Радев
