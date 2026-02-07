Русия с мощна атака: Аварийни прекъсвания на тока и удар по два ТЕЦ-а в Западна Украйна (ВИДЕО)

На 7 февруари руските окупатори са извършили поредната масирана въздушна атака срещу украински енергийни съоръжения, съобщи министърът на енергетиката Денис Шмигал. „Целта са били подстанции и въздушни електропроводи с напрежение 750 kV и 330 kV – гръбнакът на украинската електроенергийна мрежа. Врагът е нанесъл удари и срещу електропроизводствени съоръжения: ТЕЦ „Бурщин“ и ТЕЦ „Добротвир“, отбеляза той. ТЕЦ-овете се намират съответно в областите Ивано-Франковск и Лвов.

Още: Украйна подпали голям химически завод в Русия след атака с дронове (ВИДЕО)

Аварийни прекъсвания в цяла Украйна

Нападенията доведоха до аварийни прекъсвания на електрозахранването в повечето региони на УКрайна, съобщи държавният оператор на електропреносната мрежа "Укренерго".

Monitoring groups said an overnight strike was the largest this year by number of Shahed drones launched. The main targets were energy infrastructure in Rivne, Burshtyn, Stryi, Dobrotvir, Ladyzhyn, the Makariv area, and frontline territories. An official Air Force report has not… pic.twitter.com/ohO8aLuJNv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

„Русия провежда поредна масирана атака срещу украинските електропреносни съоръжения“, заяви "Укренерго", добавяйки, че ударите продължават и че възстановителните работи ще започнат, веднага щом ситуацията с безопасността го позволи.

Още: Зеленски поиска украинските ВВС да подобрят работата си

Атаките са били отчетени в цялата страна, включително в западната част на Украйна. Рано сутринта украинските военновъздушни сили съобщиха за активност на дронове около 5:30 ч. местно време, като безпилотни летателни апарати са били забелязани в западната област Лвов, близо до град Ходоров.

Губернаторът на област Лвов Максим Козицки по-късно предупреди за „нова заплаха“ за региона, като заяви, че са засечени ракети в близост до съседната област Тернопол. Украинските военновъздушни сили също съобщиха за ракети, насочени към областите Лвов и Ивано-Франковск.

Малко след това са били чути експлозии в западния град Бурщин, област Ивано-Франковск, съобщи Suspilne, позовавайки се на местни кореспонденти.

Още: САЩ и Украйна обсъдили възможността за прекратяване на войната още през март?

Атака в Киевска област

Русия атакува и склад на шоколадовата компания „Рошен“ на бившия президент Петро Порошенко в Киевска област, което предизвика пожар. „В резултат на нощна атака с дронове на врага в град Яхотин, район Бориспол, избухна пожар в складов комплекс“, се казва в изявление на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС).

A strong fire broke out in Yahotyn in Ukraine’s Kyiv region after a hostile attack. A warehouse facility belonging to Roshen is on fire, according to local reports. Emergency services are on site already. #Ukraine pic.twitter.com/GgoMCHyoYF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

Според най-голямата частна енергийна компания ДТЕК - след атака в областите Киев, Одеса и Днепропетровск са били въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването.

Според министър Шмигал в момента в цяла Украйна са в сила графици за аварийно изключване, като в източните и северните региони са въведени специални графици. Диспечерът на „Укрэнерго“ е активирал искане за спешна помощ от Полша.

Помощ от Полша

Полша вдигна военни самолети в отговор на руските въздушни удари над украинска територия. "Във връзка с действията на руски самолети с голям обсег, които нанасят удари над украинска територия, военни самолети започнаха операции в полското въздушно пространство. В съответствие с действащите процедури, Оперативното командване на полските въоръжени сили активира необходимите сили и средства, с които разполага. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно откриване са в състояние на готовност“, се казва в изявление на Оперативното командване на полските въоръжени сили.

Отбелязва се, че „тези действия са с превантивен характер и имат за цел да гарантират безопасността и защитата на въздушното пространство“.

Взривове на още места в Украйна и ранени хора

Имаше експлозии още в Ровно, Харков, Кропивницки, Волинска област, в региона на Лвов и други украински градове.

Двама души са ранени, а жилищни сгради и критична инфраструктура са повредени в резултат на руска атака в региона на Ровно, заяви Олександър Ковал - ръководител на регионалната администрация. В областта е имало прекъсване на електрозахранването и е възможно да възникнат проблеми с водоснабдяването, добави той.

Един човек е бил ранен в резултат на руска атака в региона на Хмелницки. "Тази нощ врагът е предприел ракетна атака и атака с дронове срещу област Хмелницки. Атаката е нанесла щети на жилищна сграда. Мъж, роден през 1971 г., е получил нараняване на крака. Пострадалият е бил хоспитализиран и състоянието му е задоволително“, заяви Серхий Тиурин, началник на областната полицейска служба в Хмелницки.

Още: Канада с нова военна помощ: Изпраща ракети въздух-въздух на Украйна

Междувременно двама руски губернатори съобщават съответно за убит и ранен човек при украински атаки с дронове в Курска и Белгородска област.