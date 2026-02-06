Зеленски поиска украинските ВВС да подобрят работата си

Работата на военновъздушните сили в някои части на Украйна е "незадоволителна" затова трябва да се предприемат мерки за подобряване на реакцията на масираните руски атаки с дронове. Това каза днес украинският президент Володимир Зеленски, посочвайки, че е обсъдил с министъра на отбраната и с командващия украинските ВВС новите мерки без обаче да дава подробности за взетите решения.

Руските въздушни атаки през последните месеци бяха насочени към електропреносната мрежа на Украйна, което доведе до прекъсвания на тока, на отоплението и водоснабдяването по време на суровата зима.

В нощта срещу петък Русия изстреля 328 дрона и 7 ракети срещу Украйна, като противовъздушната отбрана е свалила 297 дрона, а във сводката на украинските ВВС пише, че руските ракети не са поразили целите, към които са били насочени. Ракетите са били 2 хиперзвукови "Кинжал" и 5 авиационни Х-59/Х-69, като не е ясно дали са станали жертва на електронно заглушаване.

Един човек е загинал, а двама са ранени при нощната руска атака с дронове и мощни планиращи бомби в района на Днепропетровск, заяви ръководителят на регионалната военна администрация Олександър Ханжа. В Запорожие руската въздушна атака е ранила 8 души и е нанесла щети на 18 жилищни блока, каза ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров.

На фона на мразовитите зимни условия в Киев повече от 1200 жилищни сгради са без отопление вече дни наред.

