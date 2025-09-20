Премиерът на Естония обясни защо НАТО не свали руските изтребители

Руските изтребители МиГ-31, които навлязоха в естонското въздушно пространство вчера, 19 септември, не са били свалени, защото не са били налице "необходимите параметри" - това бе обяснението на естонския премиер Кристен Михал, цитиран от ERR.

"Бих казал следното: все пак има определени параметри, за да се използва сила. Те бяха принудени да напуснат въздушното пространство след получаване на сигнала. Но не го направиха толкова бързо, колкото можеха", каза той, визирайки факта, че руските нарушители стояха в небето над Естония 12 минути.

Как оттук нататък ще действат естонските военни ще бъде решено след като се проведат поисканите от Естония консултации съгласно чл.4 от договора на НАТО.

На въпрос на журналист "Какво би трябвало да се случи, за да бъдат свалени руските самолети?", премиерът отговори:

"За всяко действие има параметри. Искам на руснаците да им е ясно - те изобщо не трябва да са тук, за да не възниква въобще въпросът дали да ги сваляме или не".

Кристен Михал бе категоричен, че в действията на руснаците е имало лош умисъл, след като те толкова дълго време останаха в естонското небе и не бързаха да го напуснат. "Най-малкото е проява на злонамерено намерение, ако не и планирана операция", каза премиерът.

Припомняме, че трите руски изтребителя МиГ-31, които навлязоха в естонското въздушно пространство, бяха ескортирани както от италиански F-35 от естонската военновъздушна база в Емари, така и от финландски изтребители.

