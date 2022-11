Прессекретарят на чешкия президент се ожени за бежанка от Украйна, дал ѝ подслон в началото на войната

43-годишният Овчачек в момента е на меден месец в Чешката република, но не се знае точно къде.

Според Blesk той и съпругата му са заедно от пролетта. Двамата са се срещнали, когато тя е избягала от Украйна, а прессекретарят на президентството предложил настаняване в собствения си дом като част от помощта за украинските бежанци.

Съобщава се, че съпругата на Овчачек има син от предишен брак. Момчето скоро ще тръгне на училище.

The #Czech president's press secretary, Jiří Ovčáček, married a #Ukrainian refugee whom he had sheltered since the war began. The woman has a son from a previous marriage.



The wedding took place in a small circle of close friends and relatives. pic.twitter.com/zt0n6WosYq