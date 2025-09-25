Президентът на Албания: Несправедливо празно е мястото на Косово в ООН

Президентът на Албания Байрам Бегай определи отсъствието на Косово от Общото събрание на ООН като несправедливо, съобщи „Коха“, цитирана от БГНЕС. Той заяви, че признаването на независимостта на Косово и неговото членство в ООН е акт на справедливост към косовския народ. „Мястото на Косово в това събрание остава несправедливо празно. Признаването на независимостта на Косово, подкрепата за неговото членство в Организацията на обединените нации и другите международни организации е акт на справедливост към народа на Косово, стъпка, която допълнително укрепва мира и сигурността на Западните Балкани и принос за стабилността на Европа“, заяви Бегай.

Правата на албанците в Прешевската долина

„Албания изисква правата и свободите на албанците в Прешевската долина (намираща се в Сърбия -бел.ред.) да бъдат уважавани, те да не бъдат дискриминирани, а напълно интегрирани;

Снимка Getty Images

албанският език да бъде използван, а тяхната култура, ценности, идентичност и традиции да бъдат защитени и насърчавани“, добави албанският президент.

Той подчерта, че Албания е държава, ангажирана с мира, международното сътрудничество и демократичните ценности, с ясна визия за по-справедливо и устойчиво бъдеще.

Той определи ООН като универсална платформа за диалог и сътрудничество и заяви, че Албания залага на дипломатически решения за разрешаване на конфликти.

В този контекст той осъди руската агресия срещу Украйна и призова за прекратяване на войната в Газа.

По отношение на Албания президентът изтъкна стремежа страната да се присъедини към ЕС до 2030 г., както и извършените реформи за дигитализация на публичните услуги и борба с корупцията.

