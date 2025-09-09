САЩ дадоха на Косово дронове Puma

Министърът на отбраната на Косово, Еюп Македонци, обяви, че Косово е получил безпилотни летателни апарати Puma от Съединените щати, съобщи сръбският Телеграф, цитиран от БГНЕС. В публикация във Фейсбук се уточнява, че дроновете AeroVironment RQ-20 Puma са пристигнали в Косово и Метохия миналата седмица и са били заплатени още през 2021 г. Македонци не каза колко дронове са доставени. Те се изстрелват ръчно, използват се за наблюдение и могат да останат във въздуха до 6,5 часа.

Министър-председателят на Косово, Албин Курти, заяви по-рано, че така наречената Косовска сигурностна сила (KSF) ще получи над един милиард евро през следващите четири години

и обяви разработването на военни дронове, които ще се произвеждат в Косово. Курти също така съобщи, че ще бъде създадена съвместна единица с албанската армия.

Все пак си направиха армия

Според Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, единствената разрешена въоръжена сила в Косово и Метохия е KFOR,

като документът предвижда демилитаризация на така наречената „Армия за освобождение на Косово“ (KLA) и други етническо-албански въоръжени групи.

Въпреки това, през 2009 г. Прищина формира така наречената Косовска сигурностна сила (KSF) от Косовския защитен корпус,

наследник на бившата KLA, а по-късно асамблеята на временните институции, без присъствието на сръбски представители, прие закон за трансформация на KSF в армия.

