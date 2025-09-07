Курти отново е номиниран за премиер на Косово

Движението за самоопределение (ПС) номинира своя лидер Албин Курти за министър-председател на Косово. Припомняме, че изборите в Косово бяха преди четири месеца, а изборът на председател на косовския парламент от 58-ия път отпуши работата на институциите и сега идва ред на избор на редовно правителство. Конституционният съд на Косово обаче издаде решение, с което задължава Асамблеята и другите институции да не продължават процеса по избиране на правителство на Косово до 30 септември, когато той трябва да се произнесе по искането на Сръбската листа за изборите, предаде македонската медия Brif.

„Съдът няма по-нататъшно тълкуване на Конституцията. Или ще се отвори пътят за Собранието да продължи работата си, или ще отидем на нови избори. Третият сценарий е най-лошият възможен. Сценарий на ниво държавна измяна, сценарий, който дава право на вето на „Сръбска листа“ и Белград върху Република Косово. Република Косово не може да бъде заложник на „Сръбска листа“. Имаме Собрание и ще имаме правителство“, каза първият вицепрезидент на движението на Курти Гляук Конюфца.

Политическата криза в Косово

Първият вицепрезидент на движението добави, че тази година са станали свидетели на „най-опасния опит за оспорване“ на изборния резултат. „Въпросът за формирането на Собранието е акт на изразяване на волята на народа като резултат от избори. Да си против формирането на институции е същото като да си против себе си", смята още той. Конюфца оцени, че политическите кризи „не идват от небето и не висят във въздуха“, а Конституционният съд също е допринесъл за кризата. ОЩЕ: Косово излезе от блокажа: Вече има председател на парламента