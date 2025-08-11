Войната в Украйна:

В социалните мрежи се питат защо тъмни ивици прорязаха залеза над Северозападна България? (СНИМКИ)

Любопитен природен феномен бе забелязан в редица населени места в северозападна България в неделя вечер, 10 август, по време на залеза око 21 часа. Потребители в социалните мрежи споделиха кадри на красивите природни гледки, но наред с нюансите на залеза се наблюдават и нетипични прорезни тъмни линии, които повдигнаха въпроси в социалните мрежи.

Според метеоролозите от "Meteo Balkans" причината за тъмните ивици са всъщност високите и мощни купести облаци над Австрия и Словения, които хвърлят сянка чак над северозападна България. Снимките са от района на Лом, село Ботево и град Кула. Понеже ъгълът на залязващото слънце е доста голям, се образува тази сянка, казват още те.

Какво представлява?

Природното явление се нарича "антикремъчни лъчи" (anticrepuscular rays). Това е оптично явление, при което лъчите на залязващото или изгряващото слънце изглеждат, че се събират или размиват в точка на хоризонта, често в противоположната на слънцето страна. Причината за образуването им е същата като при обичайните кремъчни лъчи — слънчевите лъчи преминават през облаци или планински върхове, като създават светли и тъмни ленти, споделят още от "Meteo Balkans".

