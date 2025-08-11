Войната в Украйна:

11 август 2025, 11:00 часа 559 прочитания 0 коментара
Прекрасно! Световна шампионка на България стана майка за първи път

Бившата световна шампионка Станимира Петрова стана майка на момченце. Благата вест съобщиха от Българската федерация по бокс. Това е първа рожба за трикратната участничка на олимпийски игри. Една от най-успешните ни боксьорки в последните години е родила своя син Лазар в 5:44 часа на 11 август. С перфектни пропорции и 3.200 кг той зарадва своите родители с първия си плач.

Станимира Петрова стана майка

"Щъркелът донесе прекрасна новина за българския бокс. На 11 август в 5:44 часа сутринта нашето семейство се увеличи с още един член. Българска федерация бокс с гордост споделя щастливата вест – световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова стана майка. В ранните часове на деня на този свят се появи Лазар. С перфектни пропорции и 3.200 кг той зарадва своите родители с първия си плач", написаха от родната федерация.

Posted by Българска Федерация по Бокс on Monday, August 11, 2025

Станимира Петрова е световна и европейска шампионка в кат. до 54 кг - съответно в Джеджу през 2014 и в София през 2016 г. Има титла на Стария континент и в кат. до 57 кг - също в столицата, но през 2018 г. Във витрината ѝ блестят още два бронзови медала от европейски първенства. Освен това Стани завоюва злато на европейските игри в кат. до 54 кг в Минск 2019 и Краков 2023. Боксьорката участва на 3 летни олимпийски игри - Рио де Жанейро 2016, Токио 2021 и Париж 2024.

