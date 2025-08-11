С над 120 лв.: Вдигат линията на бедност

Линията на бедност да стане 764 лв., вместо сегашните 638 лв. от 1 януари догодина, се предлага в постановление на правителството на Росен Желязков. Нарастването на официалната линия на бедност за страната с над 120 лв. вече се обсъжда от синдикатите и бизнеса, предава БНР. Едномесечното обществено обсъждане на документа премина и предстои тази седмица да бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Заседанието ще бъде в сряда. По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22 процента от населението на страната.

Определянето на размера на линията на бедност за страната се извършва всяка година по специална методика. Съгласно нея предложената от правителството стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот”.

Близо милион и половина под линията на бедност

Линията на бедност нараства с 19,7% или 126 лева спрямо размера ѝ от предходната година. По последни данни относителният дял на бедното население се увличава със 75 400 души на годишна база и достига милион и четиристотин хиляди души.

С увеличаването на линията на бедност ще нараснат и социалните помощи по Закона за социално подпомагане, финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, финансовите помощи и средства

(за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението.

Това се казва в доклада на социалния министър Борислав Гуцанов към проекта на постановление за новия размер на линията на бедност за догодина.

Традиционно при обсъжданията от социалните партньори, синдикатите критикуват методиката за определянето на линията на бедност и настояват тя да се актуализира с инфлацията.

