Дали не е бил дрогиран: Шофьор се блъсна в бетонен стълб

27-годишен шофьор се блъсна с автомобила си в бетонен стълб, а след това и в ограда на къща в град Кубрат, съобщиха от областната дирекция на МВР - Разград. Инцидентът е станал снощи около 20 часа. Автомобилът се удря с предната си част в стълб и циментова ограда на кръстовището между улиците „Люлин“ и „Оборище“ в града. За щастие на водачът му си е разминало и не е пострадал вследствие на сблъсъка.

Под какви субстанции е бил?

Пробата му с „Drug test 5000“ отчела резултат, положителен на метаамфетамин. Взета е кръв за химичен анализ. Мъжът е задържан в РУ-Кубрат. По случая се води досъдебно производство по чл.343 Б, ал.3 от НК.

Дрогираните шофьори през 2024 г.

По данни на МВР за 2024 година при управлението на МПС след употреба на наркотични вещества се констатира намаление с 0,9%, като разкриваемостта намалява с 10 пункта.

Регистрираните случаи на управление на МПС след употреба на алкохол са 4163 срещу 4518 за 2023 г. Разкриваемостта е 89,8% или с 4,8 пункта по-ниска спрямо 2023 г. (94,6%).

През 2024 г. са настъпили 7166 тежки пътнотранспортни произшествия, увеличението е със 172 броя (2,5%) спрямо 2023 г. При тези пътни произшествия са загинали 479 и са ранени 9047 души, като загиналите са с 46 по-малко (8,8%), а ранените с 55 по-малко (0,6%). ОЩЕ: Пияна заляна зад волана: Шофьорка кара с 3,25 промила