Инцидент или нещо друго: МВР с подробности за удавянето на Бутусов в България

11 август 2025, 11:34 часа 314 прочитания 0 коментара
След като стана ясно, че театралният режисьор Юрий Бутусов се е удавил в Черно море, докато бил на почивка в България, от българската полиция излязоха с подробности за смъртта на руснака. Инцидентът станал тази събота около 20.30 часа, съобщават от областната дирекция на вътрешните работи в Бургас. Именно в този час е получено съобщение в Районно управление - Созопол, че в морето се удавил 63 годишен руски гражданин. Инциеднтът станал срещу срещу пост №6 на плаж "Хармани"

Инцидент или нещо друго?

При извършения оглед - видими следи от насилие не са установени. Все пак тялото на руснака е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По случая в Районно управление – Созопол е образувано досъдебно производство, се казва още в съобщението на бургаската полиция. 

Кой е Бутусов?

Юрий Бутусов е роден на 24 септември 1961 г. в Гатчина. Той е бил главен режисьор (2011-2017 г.) и художествен ръководител (2017-2018 г.) на Санктпетербургския академичен театър „Ленсовет“. От 2018 до 2022 г. Бутусов заема поста главен режисьор на Държавния академичен театър „Е. Б. Вахтангов“. Сътрудничил е и с театър „Сатирикон“, Московския художествен театър „Чехов“, Александринския театър и други, припомни контролираната от руската държава агенция ТАСС. ОЩЕ: Известен руски режисьор се удавил в България

Деница Китанова
