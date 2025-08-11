КЗД се самосезира заради сваленото от полет дете с увреждане

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) обяви, че започва проверка по случая със свалено от полет на Ryanair българско семейство с 9-годишно трудноподвижно дете. Инцидентът се случи на летище "Васил Левски" – София, след като пилотът на самолета разпореди свалянето им с мотива, че батерията на инвалидната количка на детето не отговаря на стандартите за безопасност.

В позицията си председателят на КЗД Елка Божова определя действията на превозвача като възможно дискриминационно третиране на лице с увреждане. Тя предлага да бъде образувано производство по чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, за да се установи дали са налице елементи на пряка дискриминация под формата на тормоз и неправомерен отказ от услуга.

Божова подчертава, че свалянето на пътници е крайна мярка, допустима само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Според нея е възможно да е засегнато и правото, гарантирано в чл. 19 от Конвенцията за правата на хората с увреждания. Още: "Ryanair дължи отговори, а не оправдания": Караджов не е доволен от отговора на авиокомпанията

Реакцията на държавата

Случаят стана публично известен след като вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов разпореди проверка на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация". По думите му, инвалидната количка е с фабричен стикер за годност за въздушен превоз и отговаря на изискванията на Ryanair. Благодарение на съдействието на летищните власти, семейството е успяло да отпътува същата вечер с полет на Lufthansa, която е приела да превози количката. Още: Батерията на инвалидната количка е проблем: Ryanair с позиция за скандала със сваленото семейство с дете

КЗД ще изиска всички събрани до момента материали, а ако се установи неправомерен отказ, случаят може да бъде разгледан като нарушение на антидискриминационното законодателство.