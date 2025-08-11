Престижно: Ас на Лудогорец попадна в полезрението на 1/4-финалист от Световното клубно

1/4-финалистът от Световното клубно първенство Палмейрас следи крилото на Лудогорец Ерик Маркус. Информацията съобщават колегите от "Тема Спорт", които цитират бразилски медии. Грандът от Сао Пауло търси подсилване имено в тази зона, а скаутите му са се насочили към бившия футболист на Васко да Гама. Представянето на фланговия състезател с екипа на "орлите" у нас и в евротурнирите е привлякло вниманието на Палмейрас към него.

21-годишният Маркус дойде в Разград преди година под наем от клуба от Рио де Жанейро. Силните му изяви накараха "зелeните" да активират клаузата за откупуване и реално от това лято бразилецът е собственост на родния тим. Както е известно, Лудогорец работи добре на южноамериканския пазар, което засилва вероятността за подобна сделка.

В същото време друг клуб от Бразилия – Гремио, пък е отхвърлил нова оферта на "орлите" за централния си нападател Андре Енрике. Той от известно време е в полезрението на разградчани, които този път са предложили 12-месечен наем и 300 000 долара с опция за закупуване от 3 милиона долара. Всичко това обаче е било преценено като незадоволително от управата на Гремио.

На този фон Лудогорец постигна категоричен успех над Славия в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. На стадион „Александър Шаламанов“ появилият се от скамейката Петър Станич блесна с попадение и асистенция през второто полувреме (подробности четете в линка).