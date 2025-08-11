"Каква работа е свършена добре?" ИПИ пита АПИ за раздадени милиони левове бонуси

От Института за пътна безопасност (ИПБ) искат обяснение от председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) каква е причината за изплатените за 2024 г. премии за "добре свършена работа". "През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ – за "добре свършена работа", се казва в позицията им, изпратена до медиите.

ОЩЕ: Обвинение: МВР манипулира данните за жертвите и пострадалите при катастрофи

За какво се дават милиони за бонуси?

Председателят на ИПБ Богдан Милчев моли АПИ да посочи публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:

републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние – с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;

след трагедията със Сияна от АПИ са потвърдили, че не извършват ремонти, защото "нямало договори за поддържка";

липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;

България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията.

ОЩЕ: ИПБ със стряскащи данни за загиналите на пътя деца от началото на годината

"В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя", пише Милчев и добавя: "Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения".