Войната в Украйна:

"Каква работа е свършена добре?" ИПИ пита АПИ за раздадени милиони левове бонуси

11 август 2025, 11:17 часа 417 прочитания 0 коментара
"Каква работа е свършена добре?" ИПИ пита АПИ за раздадени милиони левове бонуси

От Института за пътна безопасност (ИПБ) искат обяснение от председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) каква е причината за изплатените за 2024 г. премии за "добре свършена работа". "През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ – за "добре свършена работа", се казва в позицията им, изпратена до медиите.

ОЩЕ: Обвинение: МВР манипулира данните за жертвите и пострадалите при катастрофи

За какво се дават милиони за бонуси?

Председателят на ИПБ Богдан Милчев моли АПИ да посочи публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:

  • републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние – с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;
  • след трагедията със Сияна от АПИ са потвърдили, че не извършват ремонти, защото "нямало договори за поддържка";
  • липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;
  • България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията.

ОЩЕ: ИПБ със стряскащи данни за загиналите на пътя деца от началото на годината

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя", пише Милчев и добавя: "Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ремонти бонуси АПИ Институт за пътна безопасност ИПБ
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес