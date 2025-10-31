Принц Андрю вече е лишен от всички титли

Британският крал Чарлз официално лиши по-малкия си брат Андрю от титлата принц. Това съобщава "Ройтерс", като цитира изявление на Бъкингамския дворец. Така се прави опит за разграничаване на кралското семейство от него заради връзките му с Джефри Епстийн. 65-годишният Андрю по-рано този месец беше принуден да спре да използва титлата си херцог на Йорк. Още: Принц Андрю се отказа от титлата херцог на Йорк

Каква е причината?

Сега Чарлз го лиши от всичките му титли, като той вече ще бъде наричан Андрю Маунтбатън Уиндзор.

Още: Принц Андрю предпочитал блондинки и балерини: Бодигардовете му ги уреждали

В изявлението на Бъкингамския дворец се казва, че на Андрю е връчено официално уведомление да се откаже от дома си в Уиндзор, Роял Лодж, за който има собствен частен договор за наем, който е валиден до 2078 г. и да се премести в частно жилище в имението Сандрингам в Източна Англия.

Решението на краля, който все още се лекува редовно от рак, бележи един от най-драматичните ходове срещу член на кралското семейство в съвременната британска история.

Принцът се сблъска с поредица от скандали през последните години, включително съдебно дело, което той уреди с Вирджиния Джуфре, която твърди, че е била една от многото момичета и млади жени, сексуално експлоатирани от Епстийн и неговия влиятелен кръг.

Братът на Джуфре Скай Робъртс заяви по-рано, че решението на принц Андрю да се откаже от кралските си титли "реабилитира" сестра му. "Тя казваше истината от самото начало", каза той, цитиран от "Индипендънт".

Още: Принц Андрю се е опитвал да наеме „интернет тролове“, за да тормозят жена

В рядка политическа намеса в работата на кралското семейство, британска парламентарна комисия в сряда постави под въпрос дали Андрю все още трябва да живее в къщата.

Проучванията показват, че кралското семейство губи подкрепата на по-младите поколения от години. Чарлз, с подкрепата на 43-годишния Уилям, е действал в защита на институцията, която според експерти е приоритет на всеки монарх.